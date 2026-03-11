¿Puede la IEA frenar el precio del petróleo liberando reservas?

En una medida extraordinaria, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, buscando frenar el impacto del reciente conflicto entre EE. UU. e Israel y Irán sobre los precios del crudo. Este es el mayor desalojo de reservas en la historia de la IEA.

Ante las tensiones geopolíticas que han sacudido los mercados energéticos, la IEA, que cuenta con 32 Estados miembros, ha optado por activar su protocolo de emergencia, una acción que solo ha ocurrido en cuatro ocasiones desde su creación en 1974, en respuesta a crisis anteriores significativas.

Un Contexto de Vulnerabilidad Global

Las crisis petroleras de los años 70 dejaron una lección fuerte sobre la fragilidad del suministro energético mundial. Aunque la dependencia de los combustibles fósiles ha disminuido con el tiempo, eventos recientes han puesto de relieve la continuo vulnerabilidad del mercado. El cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, como respuesta a otras provocaciones, ha acentuado esta precariedad.

Reservas Estratégicas en Juego

Como parte de su membresía, los países de la IEA deben mantener reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones netas. Esto se traduce en un almacenamiento total de aproximadamente 1.2 mil millones de barriles, que se utilizan en situaciones de interrupción del suministro. La liberación actual supera el volumen de 182 millones de barriles liberados durante la crisis de Ucrania.

Acciones Conjuntas ante la Emergencia

Algunos países, como el Reino Unido, han expresado su disposición para contribuir al esfuerzo de liberación de reservas. Estas acciones reflejan un compromiso global para mitigar el impacto de la crisis energética, aunque grandes economías como China no forman parte de este acuerdo.

Desafíos y Consideraciones Futuras

A pesar de las intenciones, los expertos advierten que la liberación de reservas podría no ser suficiente para estabilizar el mercado si la violencia en el Medio Oriente persiste. Según el economista Neil Shearing, aunque se liberen más barriles, la capacidad de transporte y la duración del conflicto juegan un papel crucial en la eficacia de estas medidas.

Riesgos a Largo Plazo

Nick Butler, exasesor económico y veterano en BP, hace hincapié en la necesidad de manejar con cautela estas reservas, enfatizando que no se pueden usar indiscriminadamente. La presión no solo se observa en el petróleo, sino también en el gas natural, donde no existe un organismo análogo a la IEA para gestionar crisis.

La concertación de acciones por parte de los importadores más grandes del mundo demuestra su determinación a mitigar el impacto de esta sacudida en el mercado energético. Sin embargo, el escenario actual subraya la continua vulnerabilidad del norte global ante las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles.