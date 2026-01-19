¿Qué es la deuda consolidada y su impacto en la economía argentina?

La economista Carolina Manucci realizó un análisis profundo sobre la deuda consolidada y sus implicancias económicas en un reciente diálogo con Canal E. Sus reflexiones sobre el equilibrio fiscal y el impacto del atraso cambiario invitan a un examen crítico de la situación actual.

Durante la entrevista, Carolina Manucci explicó que la deuda consolidada refleja un “neteo” entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trata de una contabilidad interna que, aunque aparentemente reduce la carga, “no elimina la obligación económica real” que enfrenta el Estado.

Definiendo la deuda consolidada

La economista detalló que este mecanismo de contabilidad implica un “ajuste diferido” y no la eliminación de deudas, ya que las obligaciones simplemente se trasladan al futuro. “Esa deuda continúa existiendo”, subrayó Manucci.

Las dificultades del superávit fiscal

En cuanto al superávit fiscal alcanzado, Manucci cuestionó su sostenibilidad. Comentó que, aunque se ha logrado un déficit cero, esto se ha hecho “licuando la economía real”, lo que genera preocupaciones sobre su estabilidad a largo plazo. “Si no hay crecimiento, este superávit es absolutamente inestable”, advirtió.

El impacto del déficit en el PBI

La economista también se refirió a la baja del ratio deuda-PBI, señalando que en un contexto recesivo, el PBI disminuye más rápidamente que la deuda. “Esto puede llevar a más ajustes o una mayor licuación”, afirmó. Además, resaltó los costos sociales que eso conlleva, como la reducción real de jubilaciones y un notable descenso del consumo.

Contabilización de intereses: un punto a considerar

Un aspecto crucial del análisis de Manucci es la forma en que se contabilizan los intereses asociados a la deuda. La economista explicó que, dado que se trata de “cupones cero” con intereses capitalizables, esta deuda no se toma en cuenta en el proceso contable actual, lo que podría generar una perspectiva distorsionada de la situación fiscal del país.