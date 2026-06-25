¿Qué perfiles deberían evaluar un seguro de hogar?

Hay decisiones que se postergan sin demasiada explicación. No porque sean irrelevantes, sino porque rara vez ocupan el centro de la escena hasta que algo ocurre. El hogar suele entrar en esa categoría: lo habitamos, lo usamos, lo modificamos, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué pasaría si un imprevisto alterara esa normalidad aparentemente estable.

Un seguro de hogar aparece como una herramienta que muchas personas consideran recién después de atravesar un episodio incómodo. Incendios domésticos originados por un cortocircuito, daños por agua que afectan pisos y paredes, robos en ausencia de los ocupantes o incluso reclamos de terceros por accidentes dentro de la vivienda son situaciones más frecuentes de lo que se supone. La cobertura no elimina el hecho, pero sí modifica el impacto económico que deja.

¿En qué situaciones es recomendable contar con un seguro de hogar?

No existe un único tipo de persona para esta cobertura. La conveniencia depende de la situación habitacional, el valor de los bienes y el nivel de exposición al riesgo. Estos son los perfiles que más suelen evaluarlo.

1- Propietarios que desean preservar el valor estructural de su vivienda

Quien es dueño de una casa o departamento suele asociar la propiedad con estabilidad patrimonial. Sin embargo, estabilidad no significa invulnerabilidad. Un incendio por cortocircuito, una caída de granizo que dañe techos o una filtración prolongada pueden comprometer estructura, revestimientos y mobiliario fijo.

Las coberturas más habituales incluyen incendio total o parcial, explosión, eventos climáticos y rotura de cristales. En planes ampliados se suman daños por agua y asistencia técnica para resolver urgencias eléctricas, sanitarias o de gas.

2- Inquilinos que necesitan proteger sus bienes y su responsabilidad civil

Existe la creencia de que solo el dueño debe asegurar el inmueble. Sin embargo, el contenido del hogar pertenece al inquilino. Ante un robo, incendio o daño eléctrico, la pérdida impacta directamente sobre quien habita la vivienda.

Desde muebles hasta notebooks, electrodomésticos o bicicletas, el valor acumulado suele ser mayor de lo que se percibe a simple vista. Además, la cobertura de responsabilidad civil adquiere relevancia en departamentos o edificios: una pérdida de agua que afecte al vecino o un objeto que caiga desde el balcón puede derivar en un reclamo económico.

3- Familias que priorizan asistencia inmediata ante urgencias domésticas

Más allá de la indemnización por siniestros graves, muchos hogares buscan resolver imprevistos cotidianos sin demoras ni sobrecostos.

Servicios de plomería para pérdidas contenidas, cerrajería ante cerraduras dañadas, electricistas para fallas internas o gasistas frente a pérdidas son asistencias que, disponibles las 24 horas según el plan contratado, evitan que un problema menor escale a uno mayor.

En hogares con niños, personas mayores o rutinas laborales exigentes, la rapidez de respuesta no es un detalle accesorio. Reduce estrés operativo y evita improvisaciones.

4- Viviendas con alto nivel de equipamiento tecnológico

La dinámica doméstica actual incluye dispositivos cuyo reemplazo puede ser costoso: notebooks de trabajo, televisores, equipos de climatización, tablets, consolas o electrodomésticos de alta gama.

Algunas coberturas contemplan daños eléctricos, robo de contenido y reposición de determinados objetos específicos. También pueden incluir protección para bicicletas o artículos deportivos.

Para quienes trabajan desde casa, la pérdida de equipamiento no solo implica un gasto, sino una interrupción de ingresos. En esos casos, la evaluación del riesgo adopta una dimensión adicional.

5- Personas que buscan previsibilidad financiera

Los imprevistos domésticos comparten una característica incómoda: cuando ocurren, exigen resolución inmediata. Una rotura de cañería no admite espera; un incendio obliga a una reconstrucción urgente.

La contratación de una póliza distribuye ese posible impacto económico en pagos periódicos predecibles. El costo final depende del tamaño del inmueble, ubicación, bienes incluidos y nivel de cobertura elegido.

Desde esta perspectiva, el seguro funciona como herramienta de administración patrimonial. No elimina el riesgo, pero evita que un evento puntual altere de forma abrupta la economía familiar.

¿Conviene contratar un seguro de hogar aunque no sea obligatorio?

En Argentina, asegurar la vivienda no es obligatorio. Esa condición explica por qué muchas personas lo postergan. Sin embargo, el carácter voluntario no reduce la exposición real a robos, incendios, daños accidentales o imprevistos que pueden afectar tanto la propiedad como los bienes que se encuentran dentro de ella.

Entre las propuestas disponibles en el mercado, Hipotecario Seguros ofrece un seguro de hogar flexible que permite personalizar la protección según las características y necesidades de cada vivienda. La contratación es 100% online y cada persona puede elegir las coberturas que desea incluir, ajustando además las sumas aseguradas para contar con una protección acorde a su realidad.

Las coberturas que pueden incorporarse incluyen:

Incendio del hogar y su contenido.

Robo o hurto de bienes.

Rotura de cristales.

Responsabilidad civil por daños a terceros.

Protección para mascotas.

Cobertura para bicicletas y movilidad personal.

Protección para celulares y otros dispositivos móviles.

Además, el seguro puede complementarse con asistencias para el hogar disponibles las 24 horas, los 365 días del año, que incluyen servicios de plomería, electricidad, cerrajería y otras soluciones para urgencias y tareas de mantenimiento.

Cuando la prevención pesa más que la urgencia

El momento de contratar rara vez coincide con el momento del siniestro. Esa es, justamente, la lógica que separa la reacción de la planificación. Para algunos hogares la cobertura puede parecer prescindible; para otros, es una forma de estabilizar el impacto de lo inesperado.

La diferencia no suele estar en si algo puede ocurrir, sino en cómo se absorbería el costo si ocurre. Evaluar coberturas, límites y servicios asociados permite tomar una decisión informada y no impulsiva.