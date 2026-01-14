¿Qué tan baratos serán los celulares importados tras la eliminación de aranceles?

Desde el 15 de enero de 2026, Argentina dará un paso histórico al eliminar por completo los aranceles de importación para teléfonos celulares. Esta medida busca hacer la tecnología más accesible para los consumidores.

Detalles de la Eliminación de Aranceles

La decisión, formalizada en el Decreto 333/2025, marca la culminación de un proceso que comenzó en mayo del año pasado. Inicialmente, los aranceles fueron reducidos del 16% al 8%, y ahora se eliminarán por completo, fomentando una mayor competencia en el mercado local.

Impacto en el Precio de los Dispositivos

Con esta nueva normativa, se espera que el precio de los teléfonos celulares baje considerablemente, permitiendo a los consumidores acceder a tecnología de mejores calidad a un costo más razonable. Según el Gobierno, se proyecta una reducción promedio del 30% en los precios finales, aunque el impacto real dependerá de múltiples factores, como costos logísticos y estrategias comerciales.

Nuevas Tarifas en Otros Dispositivos Electrónicos

Este cambio no solo afecta a los teléfonos móviles. También se eliminaron los impuestos internos sobre aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, lo que permitirá un abaratamiento adicional en diversos productos electrónicos.

¿Cuánto Costará un iPhone con los Nuevos Aranceles?

Por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB tiene un precio actual de $2.999.990 en Argentina. Si se considera el valor del dólar oficial de $1.480, su precio en dólares rondaría los US$ 2.027. En contraste, en Estados Unidos, se vende a US$ 1.199, mostrando una clara diferencia de precios.

Pronósticos sobre la Reducción de Precios

Varios analistas anticipan que la eliminación de aranceles podría llevar a una disminución significativa de precios a largo plazo. Gabriel Salomón, director de Jidoka, estima una caída de entre el 30% y el 40% en diferentes modelos, mientras que Elisabet Piacentini, presidenta de la comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, sostiene que los precios podrían reducirse hasta un 20% en pesos.

Controversias y Preocupaciones en el Sector Laboral

A pesar de los beneficios esperados, la medida ha generado inquietudes en el ámbito laboral. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresó su preocupación por el impacto de la apertura total de importaciones en la industria local de Tierra del Fuego. Sus representantes temen que la competencia desleal ponga en riesgo los empleos existentes en la región.

La Respuesta del Gobierno

El Gobierno defiende la eliminación de aranceles como un medio para mejorar la oferta de bienes y fomentar la inclusión digital. Sin embargo, los líderes sindicales solicitan medidas adicionales para proteger y estabilizar los empleos en la industria local.