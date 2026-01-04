¿Quién lidera Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Venezuela en la encrucijada: ¿quién liderará tras la detención de Maduro?

La incertidumbre reina en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. Con la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo el liderazgo ante la "ausencia forzosa" del presidente, el país se enfrenta a un futuro incierto.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha designado a Delcy Rodríguez como presidenta interina, mientras el país navega por una crisis política sin precedentes. En un comunicado, la magistrada Tania D’Amelio declaró que la Constitución permite al vicepresidente ocupar temporalmente el cargo presidencial en casos de falta.

Detención y reacciones a nivel nacional e internacional

Ayer, el tribunal consideró la captura de Maduro y su esposa como un «secuestro» orquestado por Estados Unidos. Rodríguez, en un mensaje transmitido en cadena nacional, se pronunció enérgicamente contra esta acción, calificándola de «barbarie» y haciendo un llamado a la defensa de la soberanía nacional. “Nadie puede doblegar la voluntad del pueblo venezolano», enfatizó Rodríguez, reafirmando la continuidad del gobierno de Maduro.

Declaraciones de Trump y su impacto

Durante una conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su administración se aseguraría de que Venezuela «se gestione correctamente», dejando entrever su intención de involucrarse en la política interna del país. Trump sugirió que él y el secretario de Estado, Marco Rubio, asumirían roles importantes en la gestión de Venezuela hasta que se logre una “transición segura”.

Figuras clave del chavismo en la contienda

Con Maduro fuera de juego, tres figuras del chavismo han ganado protagonismo: Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Todos ellos han ocupado posiciones clave dentro del gobierno y son vistos como potenciales líderes en caso de que la situación continúe deteriorándose.

Delcy Rodríguez: La arquitecta del poder

Como vicepresidenta, Rodríguez ha sido una operadora política clave del gobierno. Desde su llegada al gabinete durante la presidencia de Hugo Chávez, ha escalado posiciones, ocupando cargos como ministra de Comunicación y canciller. Sin embargo, su legitimidad ha sido cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.

Vladimir Padrino López: El militar en el mando

El ministro de Defensa ha convocado a las fuerzas armadas a mantener el orden y la unidad nacional tras la crisis. Padrino, considerado un pilar del régimen, ha demostrado su lealtad tanto a Chávez como a Maduro, y su influencia en las Fuerzas Armadas ha crecido enormemente.

Diosdado Cabello: La mano dura del chavismo

El actual ministro del Interior ha sido una figura temida en el régimen, exhibiendo poder y control. Cabello ha sido visto en las calles de Caracas evaluando los daños causados por el «ataque criminal» de Estados Unidos, y ha instado a mantener la calma pero también a deshacerse de la desesperación frente a «invasores».

El camino por delante