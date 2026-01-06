Quinta Aniversario del Ataque al Capitolio: Silencio Republicano y Enfado Demócrata

En el quinto aniversario del ataque al Capitolio, los republicanos guardaron un notable silencio, a pesar de que los demócratas aprovecharon la ocasión para criticar fuertemente a Donald Trump y su entorno.

El 6 de enero marcó otro giro en la historia política de EE. UU. a medida que los demócratas hicieron uso de la conmemoración del ataque al Capitolio para señalar lo que consideran una continua amenaza a la democracia, mientras que el Partido Republicano se mostró esquivo ante el tema.

Reacciones de los Demócratas

Los miembros del Partido Demócrata, actualmente en minoría, aprovecharon la fecha para exigir rendición de cuentas, denunciando a Trump y acusando a los republicanos de complicidad. “No permitiremos que intenten borrar los horrores del 6 de enero”, afirmó Hakeem Jeffries, líder minoritario de la Cámara de Representantes, en una audiencia convocada por su partido.

La Huella de la Insurrección

La insurrección del 2021 está marcada por la muerte de nueve personas y numerosos heridos. Un comité bipartidista concluyó que Trump debió enfrentarse a cargos por su papel en los eventos, señalando que había “evidencia significativa de que intentó interrumpir la transición pacífica de poder”.

Pronto Olvido en el Partido Republicano

En contraste, pocos republicanos se pronunciaron sobre la fecha. Aquellos que lo hicieron minimizaron la gravedad de la insurrección. El congresista Mike Collins, por ejemplo, minimizó el evento al describirlo como una «visita guiada no autorizada» al Capitolio.

La Controversia de los Indultos

El regreso de Trump a la política, junto con su decisión de indultar a muchos de los condenados por el ataque, avivó los debates sobre la justicia. Jeffries cuestionó por qué los republicanos no condenan el comportamiento “peligroso” del expresidente, mientras que exagentes de policía describieron cómo los atacantes clamaban “¡El presidente Trump nos envió!” durante los disturbios.

Protestas y Reflexiones Críticas

En el aniversario, algunos de los expardonados se manifestaron frente a la Casa Blanca, realizando una marcha hacia el Capitolio en un acto simbólico. Entre ellos, una rioterre penitente que asistió a la audiencia dijo: “Aceptarlo sería mentir sobre lo que ocurrió el 6 de enero. Soy culpable de mis acciones”.

Acciones de los Líderes y Futuras Controversias

Las discusiones sobre responsabilidades y justicia continúan, con llamados de los demócratas para instalar un memorial en honor a los oficiales que respondieron al ataque, que aún no se ha concretado. En medio de estos debates, también surgen voces críticas dentro del propio Partido Republicano, como el senador Thom Tillis, quien llamó a rechazar el indulto a los involucrados y a recordar la gravedad de lo sucedido.

El aniversario se convierte, así, en un recordatorio del amplio abismo que sigue separando a ambos partidos, y la lucha por la narrativa sobre el ataque al Capitolio parece estar lejos de resolverse.