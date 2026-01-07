Racing deberá abonar 200 millones de pesos por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco

La Justicia falló en contra de Racing Club, ordenando una indemnización de casi 200 millones de pesos a la familia del socio y periodista Nicolás Pacheco, asesinado en 2013 en una de las sedes del club.

En un fallo histórico, el juez Jorge Sobrino Reig dictó sentencia a favor de la familia de Nicolás Pacheco, quien fue brutalmente asesinado en enero de 2013. La resolución implica que Racing Club Asociación Civil deberá indemnizarlos con 199.720.000 pesos más intereses y costas, incluyendo a su aseguradora y a los autores materiales del crimen.

El crimen de Nicolás Pacheco y sus consecuencias

Pacheco fue encontrado muerto en la sede de Racing en Villa del Parque, tras haber asistido a un asado. La autopsia reveló que su fallecimiento se debió a politraumatismos, siendo golpeado por tres individuos, Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez, quienes intentaron simular un accidente arrojando su cuerpo a la pileta de natación.

Las responsabilidades del club

El juez fundamentó su fallo en el incumplimiento del deber de seguridad que tenía Racing hacia sus socios. Según la sentencia, existía una relación de consumo que obligaba al club a garantizar un entorno seguro para los asistentes. Se evidenció que fallaron en aspectos cruciales, como el control de acceso a la sede y el cumplimiento del horario de cierre.

Faltas graves en la seguridad

El magistrado destacó que el crimen pudo haberse evitado si se hubieran implementado medidas básicas de seguridad. Racing intentó deslindarse de responsabilidad alegando que el ataque fue perpetrado por terceros, pero esto fue desestimado en el fallo. Se expusieron serias irregularidades, incluyendo la falta de vigilancia y el acceso prolongado de personas durante la madrugada.

Un precedente en la justicia argentina

La condena a los tres atacantes en 2016, quienes recibieron doce años de prisión por homicidio simple, sentó las bases para esta resolución civil. El juez subrayó que la firmeza de aquella condena cierra la discusión sobre los hechos y la culpabilidad de los agresores. Este caso marca un antes y un después en cómo las instituciones deben abordar la seguridad de sus asociados.