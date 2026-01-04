Reacciones ante la captura de Maduro: ¿Qué dijo EE.UU.?

En un fin de semana marcado por la agitación geopolítica, el precio de Bitcoin sorprendió al mantenerse estable a pesar de los desafíos.

El precio de Bitcoin se situó alrededor de los USD 91.300, resistiendo las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que alcanzaron un nuevo pico durante la madrugada del sábado.

A pesar de que la criptomoneda cayó brevemente por debajo de los USD 90.000, rápidamente se recuperó, mostrando una notable resiliencia.

Bitcoin y su sorprendente estabilidad en tiempos de crisis

Lo curioso de la situación es que, en general, los activos de riesgo tienden a experimentar caídas abruptas durante crisis políticas o económicas. Sin embargo, «a pesar de que EE. UU. capturó a un líder extranjero en medio de un conflicto, Bitcoin se mantuvo prácticamente sin cambios», declaró Nic Puckrin, analista de mercado y fundador de Coin Bureau, en una publicación en redes sociales.

Desde un punto de vista técnico, Bitcoin se encuentra por encima de la media móvil de 21 días, un importante indicador que se utiliza para evaluar la fuerza de tendencias a corto plazo.

El analista Michaël van de Poppe sostiene que si Bitcoin se mantiene por encima de esta media móvil, su comportamiento puede sugerir una posible continuidad en la apreciación del valor durante enero, a pesar de un entorno global complicado.

2025: Un año de desafíos y lecciones para Bitcoin

El 2025 ha sido un año de aprendizajes significativos para el ecosistema cripto, demostrando que incluso las proyecciones más optimistas pueden no cumplirse según lo esperado.

La situación de este año ha puesto en evidencia las expectativas de personajes influyentes en el ámbito de las criptomonedas, como Michael Saylor, CEO de Strategy, y Arthur Hayes, cofundador de BitMEX.

La perspectiva de Saylor

Saylor, reconocido por ser uno de los más fervientes defensores de Bitcoin, proyectó que una combinación de acumulación institucional y escasez de oferta impulsaría el precio de Bitcoin a asombrosos niveles de USD 150.000.

A pesar de sus pronósticos, el precio de la criptomoneda no solo se quedó corto, sino que experimentó una significativa corrección desde los máximos de USD 126.000 hasta caer por debajo de los USD 90.000.

Este desarrollo puso en entredicho la idea de que la simple acumulación de Bitcoin por grandes corporaciones podría sostener una tendencia alcista continua, ante factores como el enfriamiento de la liquidez global y la volatilidad macroeconómica.

La visión de Hayes

Arthur Hayes, en contraste, planteó expectativas más altas, apuntando a que Bitcoin alcanzaría los USD 200.000 gracias a dinámicas macroeconómicas favorables.

Hayes argumentó que la criptomoneda podría beneficiarse de condiciones monetarias expansivas y desacreditar patrones de precios tradicionales, incluyendo el ciclo de cuatro años que suele observarse.

No obstante, el mercado parecía desmarcarse de este guion, y en vez de experimentar un repunte sostenido, Bitcoin pasó por períodos de caída y consolidación, lo que llevó a un reajuste en las expectativas, situando a buena parte de los pronósticos alrededor de USD 100.000.