Recaudación caerá $2,5 B por bajo crecimiento económico

La economía argentina se enfrenta a un desafío crucial: asegurar un crecimiento que permita cumplir con las exigencias fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). A medida que disminuye el PBI, la recaudación peligra, poniendo en riesgo el superávit necesario para mantener el equilibrio financiero.

El gobierno argentino está en una encrucijada: no solo necesita que la actividad económica muestre señales positivas, sino que debe hacerlo para satisfacer las condiciones acordadas con el FMI. A pesar de que el superávit primario ha sido positivo, la contracción del PBI este año ha llevado a una caída en la recaudación, algo que ya se observa en los últimos meses.

Metas Fiscales y Crecimiento: Un Ajuste Imperativo

En 2025, el sector público logró un superávit primario del 1,4% del PBI. Este es el estándar que el equipo económico debe mantener en 2026. Tras revisiones recientes, el FMI ha solicitado que se conserve el mismo porcentaje de superávit, lo que implica un estricto ajuste fiscal debido a la caída de ingresos.

Un Superávit Reducido

El FMI ya había flexibilizado su meta inicial del 2,2% de superávit para este año hasta un 1,4%. Sin embargo, en el Presupuesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó un sobrante incluso menor, del 1,2%.

Proyecciones de Crecimiento: Un Panorama Desalentador

El horizonte económico dista del año anterior, cuando la actividad creció un 4,4%. Para este año, las proyecciones indican un incremento del 3,3%, e incluso algunos analistas sugieren que podría estar por debajo del 3%. Esta diferencia representa un claro desafío frente a la meta oficial de expansión del 5% establecida en la ley presupuestaria.

Impacto en la Recaudación

La expectativa de menor crecimiento se traduce en una caída de ingresos para el Estado, y la relación entre actividad económica y recaudación no es uniforme. Como indica Leo Anzalone, economista del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), “normalmente, por cada 1% que cae el PBI, la recaudación puede disminuir entre 1% y 1,2%”. Esto significa que una baja en la actividad podría costar entre $1,5 y $2,5 billones en recaudación.

Perspectivas para 2026

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía ha sufrido un paro significativo, acumulando una caída del 2,3% en dos meses. Además, la recaudación ha mostrado un descenso en términos reales durante ocho meses consecutivos.

Desafíos en los Ingresos Tributarios

Los tributos vinculados a la actividad económica, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos, han disminuido un 3% en el primer trimestre, reflejando un entorno económico débil. Asimismo, los ingresos del comercio exterior han descendido, afectando aún más las arcas del Estado.

Entre enero y marzo, el superávit primario alcanzó aproximadamente el 0,5% del PBI. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comunicó que, de continuar esta tendencia, se proyecta un incumplimiento de $1,59 billones respecto a la meta fijada para junio.

Un Futuro Complicado

Para cumplir con los objetivos fiscales, la recaudación del IVA debería incrementarse en un 3,4% y la de Ganancias en un 1,07% durante los próximos nueve meses, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).