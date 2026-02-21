Rechazo de la Jueza Preska: Argentina pierde solicitud para frenar revelación de pruebas en juicio de YPF.

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha decidido no suspender el proceso de revelación de pruebas en el juicio por la expropiación de YPF, algo que podría tener importantes repercusiones para el país.

En una decisión crucial, la jueza Loretta Preska ha desestimado la solicitud del gobierno argentino para interrumpir el proceso de discovery, procedimiento mediante el cual se buscan pruebas clave en el litigio que involucra la expropiación de YPF. Esta resolución permite a los demandantes continuar su búsqueda de activos a embargar, potencialmente relacionados con la controversia que ya acumula más de dos años en los tribunales.

Argumentos de la jueza

Durante la audiencia, Preska subrayó que “una suspensión perjudicaría sustancialmente a los demandantes”, quienes han estado tras el cobro de una sentencia de $16.100 millones. La jueza justificó su decisión alegando que el proceso de discovery está aún “sustancialmente incompleto”, lo que indica que hay más información por desenterrar y que la suspensión podría premiar un retraso injustificado por parte de Argentina.

Reacciones desde Argentina

Desde la Procuración del Tesoro, fuentes anónimas han expresado que “Argentina sostiene sólidos argumentos en este asunto”. En respuesta a la negativa de la jueza, anunciaron que apelarán esta decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Críticas al proceso de discovery

Según el informe presentado por el gobierno argentino, las exigencias de discovery apuntan a ser “onerosa y legalmente infundadas”, sugiriendo que están más orientadas a generar disputas que a facilitar la identificación de activos ejecutables.

Audiencia programada

La jueza Preska también confirmó que se llevará a cabo una audiencia entre el 21 y 23 de abril, donde Argentina deberá presentar pruebas y testigos para sustentar su afirmación sobre el paradero del oro del Banco Central de la República Argentina, un tema controvertido que ha causado múltiples debates y especulaciones.

Desafíos legales en el horizonte

Los abogados de Burford, que representan a los demandantes, tendrán la oportunidad de interrogar a los testigos argentinos y, en caso de no obtener cooperación, podrían solicitar que la jueza declare a Argentina en desacato por no proporcionar información esencial.