Récord de Reacción: La Respuesta Inesperada de los Argentinos

A pesar de la reciente caída del Bitcoin, donde su precio se redujo en más del 40%, los argentinos están decididos a aprovechar la oportunidad y están incrementando sus compras de la criptomoneda líder.

El escenario del mercado cripto vive momentos de alta tensión. La divisa digital más reconocida ha visto su valor desplomarse, pasando de los 126.000 dólares en octubre a aproximadamente 65.000 dólares en la actualidad. Esta situación ha resonado fuerte entre los inversores locales, quienes, familiarizados con las fluctuaciones, no han desistido de apostar por Bitcoin a través de diversas plataformas de intercambio.

Reacción del Mercado Argentino al Precio de Bitcoin

Según información de Lemon, hasta las 13 del martes, un notable 65% del volumen negociado de Bitcoin corresponde a compras. Estas transacciones incluyen tanto usuarios que adquirieron Bitcoin utilizando pesos como aquellos que optaron por cambiar otras criptomonedas.

Se trata del tercer día con mayor volumen de operación del año para Bitcoin, lo que indica un creciente interés entre los inversores. Federico Ogue, cofundador de Buenbit, destaca que «esta semana ha visto un incremento en la compra de Bitcoin y Ethereum, con un 180% más de volumen que en días normales», lo que refuerza la tendencia.

La Preferencia por Bitcoin en el Mercado

Los datos muestran que el Bitcoin se cotiza a un valor de 1.528 dólares, lo que evidencia una clara preferencia frente a otras stablecoins, como el USDT, que se intercambia a un promedio de 1.512 dólares, según varios operadores consultados.

Consejos para Invertir en Bitcoin

El analista Iván Bolé señala que el primer paso para los inversores es considerar el horizonte temporal de sus inversiones. «Si se están previendo ganancias a largo plazo, es un buen momento para comprar. Sin embargo, hay que ser cauteloso, ya que la tendencia a la baja no ha terminado», explica.

Bolé también sugiere que, para quienes buscan inversiones a más corto plazo, explorar obligaciones negociables o tasas en stablecoins podría ser una opción más segura. Por lo tanto, según el tipo de activo que posean, las recomendaciones son:

Inversiones Sugeridas

Si tienes pesos: considera comprar obligaciones negociables directamente o a través de un fondo de inversión. También puedes adquirir Bitcoin a largo plazo o stablecoins si tu perspectiva es menor a un año.

Si tienes dólares: busca invertir en fondos comunes que ofrezcan tasas anuales del 5 o 6 por ciento.

Si tienes USDT: busca protocolos de finanzas descentralizadas que ofrezcan al menos un 5% de TNA.

Reflexiones sobre la Volatilidad de Bitcoin

Para aquellos que ya poseen Bitcoin, el análisis sugiere ser cautelosos. «Dada la volatilidad de Bitcoin, es recomendable esperar a que se agote la tendencia bajista, pues aún no hay señales claras de un cambio de dirección», concluye Bolé. Si se tiene una visión a más de un año, la acumulación puede considerarse una estrategia efectiva, dado que en el futuro podría reflejarse como una compra exitosa.