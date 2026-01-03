Récord Histórico: Buenos Aires Alcanzó Máxima Participación en Espacios Culturales en 2025

La Ciudad de Buenos Aires ha cerrado 2025 con un impresionante hito cultural: más de 7,7 millones de personas participaron en actividades en espacios culturales públicos, destacando el creciente interés en la oferta cultural de la ciudad.

La extraordinaria cifra de 7.750.259 asistentes representa un aumento de 484.639 personas en comparación con 2024. Este crecimiento no se limita a un solo ámbito, sino que abarca todo el ecosistema cultural porteño.

Crecimiento Diversificado en el Ecosistema Cultural

Los festivales culturales fueron un gran atractivo, congregando a 2.301.725 personas, mientras que los centros culturales también mostraron un notable aumento con 1.538.338 asistentes. Además, se observó un crecimiento en el uso de bibliotecas públicas, que recibieron a 150.338 visitantes, y el Plan Cultural en Barrios, que acercó propuestas artísticas a 214.000 vecinos.

Los Museos: Un Pilar de la Cultura Porteña

Los museos de la ciudad también tuvieron un excelente desempeño, con 945.254 visitantes en total. Espacios como el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y el Museo de Arte Moderno se destacaron con una programación activa y atractiva a lo largo del año.

“Estos números reflejan el compromiso de nuestra política cultural, que se centra en las personas y abarca la cultura de manera integral,” afirmó Gabriela Ricarde, ministra de Cultura de la Ciudad.

El Teatro Colón y Otros Íconos Culturales

El emblemático Teatro Colón también brilló en la escena cultural, superando los 921.000 asistentes. Asimismo, el Anfiteatro del Parque Centenario y los conciertos de la Orquesta del Tango de Buenos Aires atrajeron a 132.344 personas. La Feria de Mataderos, símbolo del patrimonio cultural porteño, recibió a 692.377 visitantes, reafirmando su papel como un punto de encuentro comunitario.

Nuevos Espacios Culturales en Ascenso

El Planetario Galileo Galilei también destacó, con 369.115 visitantes, así como la Casa de la Cultura, que comenzó a consolidarse con 38.659 asistentes.

El resumen de este año confirma que todos los principales espacios culturales han experimentado un aumento en sus visitantes. Más allá de las cifras, lo que realmente importa es que una agenda cultural amplia y accesible continúa fortaleciendo el vínculo entre los porteños y su vida cultural diaria.