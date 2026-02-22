Récord Histórico: La Mora de Préstamos Aumenta en Argentina

La mora en el pago de créditos en Argentina se ha convertido en un fenómeno alarmante, alcanzando niveles récord a finales de 2025. Las cifras revelan una crisis de sobreendeudamiento que golpea principalmente a las familias.

La expiración de los pagos de préstamos ha escalado en los últimos meses, alcanzando cifras que no se veían desde 2010. En diciembre, la morosidad sobre el crédito al sector privado llegó al 5,5%, con un impacto más profundo en los hogares en comparación con las empresas.

Familias en Problemas: Consumo y Tarjetas como Principales Focos

En el ámbito del consumo, la situación es crítica. La morosidad de los hogares se disparó hasta un 9,3% en diciembre, marcando un nuevo récord histórico con un incremento del medio punto respecto al mes anterior y un alarmante alza de 6,7 puntos en comparación con el año anterior.

Los productos más afectados incluyen:

Préstamos personales : la morosidad subió al 12% , casi cuadruplicando el 3,3% de hace un año.

: la morosidad subió al , casi cuadruplicando el 3,3% de hace un año. Tarjetas de crédito: con atrasos del 9,3%, que representan un aumento de 7,4 puntos anuales.

Aunque en créditos con garantía real la situación es menos crítica, también muestra signos de deterioro. Los préstamos hipotecarios alcanzaron un 1,2% de mora, y los prendarios se elevaron al 5,8%, especialmente aquellos ajustados por UVA, que evidencian una presión financiera significativa.

Inflación, Salarios y el Aumento de la Carga Financiera

La consultora Quantum Finanzas señala que el desajuste entre la cuota del préstamo y los ingresos ha exacerbado la situación. «La ralentización de la inflación ha hecho que las cuotas impacten en un mayor porcentaje de los ingresos disponibles», afirma el informe.

El desafío se agudiza para los préstamos a tasa variable, especialmente aquellos indexados a UVA, donde la brecha entre el aumento salarial y las tasas de interés se acentúa, presionando a las familias aún más.

La difícil realidad financiera ha llevado a los bancos a endurecer sus condiciones, ajustando los saldos en tarjetas y revisando los criterios de aprobación para mitigar el riesgo.

Las Empresas: Una Realidad Más Controlada, Pero con Riesgos

En el sector empresarial, la mora también ha aumentado, aunque de manera más contenida. Con una cifra del 2,5% en diciembre, las dificultades de liquidez no pasan desapercibidas, especialmente en comercio y producción primaria.

Los préstamos garantizados mostraron el mayor aumento en mora, con 3,9% en hipotecas corporativas y 3,6% en créditos prendarios, reflejando tensiones operativas en la administración del capital de trabajo.

La situación, aunque más estable, presenta señales de alerta que merecen atención, ya que las empresas también enfrentan desafíos en el manejo de sus finanzas a corto plazo.