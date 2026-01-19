Redes Sociales: El Desesperado Llamado de Quienes Buscan a sus Seres Queridos

Tras la trágica colisión de trenes en Adamuz, Córdoba, la angustia se apodera de los familiares de los pasajeros desaparecidos. La búsqueda se intensifica en las redes sociales, donde se clama por información sobre los desaparecidos.

Este domingo, dos trenes, el Alvia y el Iryo, chocaron, resultando en una devastadora cifra de 39 muertos y numerosas personas heridas. En medio de esta tragedia, los seres queridos de los pasajeros han recurrido a las redes sociales, pidiendo ayuda para localizar a quienes aún no han sido encontrados. Hasta el momento, 29 personas están hospitalizadas, de las cuales 12 se encuentran en estado crítico.

Acción conjunta en la búsqueda

Desde el accidente, familiares de los desaparecidos han organizado un dispositivo de búsqueda. Se han unido a la Agencia de Emergencias de Andalucía y la Cruz Roja, junto a otros profesionales en un centro cívico de Córdoba. Yolanda, periodista de la delegación de Huelva, destaca la colaboración y el despliegue de recursos en la búsqueda.

Historias conmovedoras de desesperación

Entre los que buscan a sus familiares está Ana Martín Sosa, cuyo paradero sigue sin conocerse tras el accidente. Su hija y ella viajaban en el Alvia, y su búsqueda se realiza con la ayuda de publicaciones en redes sociales. La comunidad se une para brindar apoyo y cualquier información útil.

Ricardo Chamorro Calíz también figura entre los desaparecidos. Su hijo, en un intento desesperado, está pidiendo ayuda en redes sociales después de haber sido incapaz de identificar a un hombre que se parecía a su padre. Ricardo viajaba con un compañero en dirección a Huelva.

Falta de noticias y sentimientos de desolación

Miriam del Rosario, de 27 años, y María Eugenia Gallego Navasco son otros de los nombres que resuenan en las redes. Las familias, llenas de angustia, difunden información sobre su vestimenta en un esfuerzo por recibir noticias que les den esperanza.

El impacto en la comunidad y los familiares

Varias familias también comparten la situación de sus seres queridos, como es el caso de David Cordón, padre de un jugador del Getafe, quien se encuentra desaparecido. La comunidad en Punta Umbría está consternada por la noticia de que varios de sus conocidos están entre los desaparecidos, lo que agudiza la preocupación en la región.

Acciones del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios

El SEMAF ha emitido un comunicado denunciando que dos de sus miembros están desaparecidos tras el accidente. La incertidumbre respecto a su estado y la falta de información agravan la angustia de sus colegas y familiares.

Las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información sobre los desaparecidos a que se comunique con ellas, mientras el país entero espera con ansiedad que estas historias de desesperación tengan un desenlace esperanzador.