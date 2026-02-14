Reforma Laboral: ¿Cuánto recibirán los empleados por enfermedad o accidente?

La reforma laboral, después de intensas negociaciones, ha logrado media sanción en el Senado. Este cambio legislativo promete revolucionar el régimen de licencias por enfermedad y accidentes, aunque ha despertado preocupación en el sector laboral.

El Senado argentino ha dado un paso significativo al aprobar la reforma laboral, que introduce cambios fundamentales en las licencias por enfermedad y accidentes no laborales. Este proyecto aún requiere la aprobación de Diputados, pero ya genera inquietudes en muchos trabajadores.

Detalles Clave de la Reforma Laboral

Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es la modificación de los porcentajes salariales durante las licencias. A partir de ahora, los trabajadores podrán percibir menos del 100% de su salario en casos de incapacidad por enfermedad o accidente, lo que ha suscitado alarmas en el ambiente laboral.

Reducción Salarial: ¿Qué Significa?

El texto aprobado establece que el salario se verá recortado según cómo ocurrió la enfermedad o accidente, así como la antigüedad del trabajador y si tiene o no cargas familiares. Por ejemplo, si la incapacidad se origina de una conducta voluntaria de riesgo, el trabajador recibirá solo el 50% de su salario básico. En cambio, si no hubo dicha conducta, podrá acceder al 75% durante el mismo período de licencia.

Plazos de Licencia y Nuevas Normativas

La reforma también acorta los plazos de licencias por enfermedad y accidentes. Anteriormente, un trabajador con más de cinco años de antigüedad podía disfrutar de hasta 12 meses de licencia paga. Con la nueva legislación, este período se reduce a entre tres y seis meses, dependiendo de si el trabajador tiene cargas familiares.

Obligaciones del Trabajador

Bajo la nueva normativa, los trabajadores deberán cumplir con ciertas obligaciones, tales como:

– Informar de manera inmediata sobre su incapacidad para asistir al trabajo.

– Presentar certificados médicos que incluyan un diagnóstico, tratamiento y días de reposo, a ser emitidos por profesionales habilitados.

El Futuro de la Legalidad Laboral en Argentina

Este proyecto de reforma, que sigue ahora su camino legislativo, tiene como finalidad modificar de manera significativa el actual sistema de licencias. A medida que se gestan estos cambios, el clima en el sector privado se torna cada vez más tenso, pues muchos temen las repercusiones que esta reforma puede tener en la actividad económica y el empleo.