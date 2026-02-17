“Reforma Laboral: Debate en Diputados tras la Media Sanción del Senado”

La Cámara de Diputados se alista para un intenso debate sobre la Ley de Modernización Laboral, mientras el clima político y social se calienta en Argentina. Con una votación clave a la vista, las expectativas están más altas que nunca.

Luego de una extensa sesión en la Cámara Alta que se extendió hasta la madrugada del jueves, el Gobierno de Javier Milei acelera los tiempos. La Cámara de Diputados ha recibido oficialmente la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, que promete ser el centro de discusiones acaloradas y podría desencadenar un nuevo paro general en el país. Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ha convocado a un plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el miércoles 18 a las 14.

Objetivo: Acelerar el Proceso Legislativo

La intención de La Libertad Avanza es obtener el dictamen de mayoría ese mismo día, para llevar el proyecto a votación el jueves 19. Dado el volumen del contenido y la cantidad de oradores, se anticipa que la votación final podrá desarrollarse incluso en la jornada del viernes.

Un Proyecto en Controversia

Con la firma de Victoria Villarruel, el proyecto se introdujo oficialmente en Diputados el viernes pasado. Sin querer correr riesgos, el oficialismo ha decidido extender las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, una estrategia crucial para cumplir con el reglamento legislativo que exige que los dictámenes estén listos al menos diez días antes del cierre del período.

La reforma llega con el respaldo de 42 votos a favor en el Senado, aunque no sin controversias. En una maratónica sesión de casi 16 horas, se aprobó el total de 26 títulos del proyecto, aunque se realizaron algunas concesiones significativas.

Riesgos y Beneficios en la Reforma

Uno de los puntos más sensibles ha sido el sistema de aportes sindicales, donde se buscaba que las contribuciones fueran voluntarias. Sin embargo, se mantuvo cierta flexibilidad en el texto final tras la oposición de la CGT y otros sectores aliados. A pesar de las tensiones, Milei expresó en sus redes sociales que este avance es «histórico».

Sin embargo, el clima de tensión persiste. Se ha desatado un gran debate en torno a un artículo que sugiere la reducción del 50% del salario en situaciones de licencias por enfermedad. Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA, ha indicado que el oficialismo está abierto a realizar modificaciones, afirmando: «En enfermedades severas o degenerativas vamos a dejar el 100% del sueldo». Si se realizan cambios en el texto, el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión, lo que podría retrasar la sanción definitiva.

Un Clima Social de Resistencia

En la calle, la respuesta no será menos intensa. La CGT ha confirmado la activación de su cuarto paro general contra la gestión de Milei, que se llevará a cabo el mismo día que Diputados inicie el tratamiento de la reforma laboral. Esta medida de fuerza paralizará el país durante 24 horas.

La composición de La Libertad Avanza en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto es favorable, lo que apuntará a tratar la reforma laboral como único tema en la agenda. Mientras los gremios denuncian que la «Modernización Laboral» implica una merma en derechos adquiridos, el Gobierno defiende que es la única manera de fomentar la creación de empleo legítimo y reducir la litigiosidad.