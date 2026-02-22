¿Regreso a Buenos Aires? La Cámara de Casación decidirá el futuro de la causa por la mansión de la AFA

La disputa judicial por una lujosa propiedad en Pilar, adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está a un paso de resolverse. La Cámara Federal de Casación tiene el poder para decidir si la causa regresa a la justicia federal o continúa en Campana.

La decisión está en manos de los jueces de la Sala I de la Cámara, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo, quienes definirán el futuro del caso, que se centra en la propiedad localizada en Villa Rosa y su conexión con figuras de la Asociación del Fútbol Argentino.

Un caso que involucra a Toviggino y a la AFA

La causa investiga quiénes son los verdaderos propietarios de la mansión, que ha sido objeto de escrutinio a raíz de su vinculación con Toviggino. Mientras los acusados buscan mantener el juicio en Campana, el fiscal Carlos Cearras aboga por que el caso sea trasladado a la jurisdicción de la justicia penal económica en Capital Federal, donde ya había avanzado significativamente.

Cambios inesperados en la custodia del inmueble

En medio de estas tensiones, el juez González Charvay decidió levantar la custodia policial de la mansión, argumentando que los bienes ya estaban embargados. Sin embargo, el fiscal Sebastián Bringas se opone a esta medida, temiendo por la seguridad de los costosos vehículos y otros valiosos activos en el lugar, especialmente después de la desaparición de caballos de carrera que anteriormente se encontraban allí.

Las acusaciones de maniobra judicial

El fiscal Cearras también ha impugnado el fallo que permitió la transferencia del caso a González Charvay, señalando que hay verdaderas intenciones de los investigados por alejar la causa del fuero penal económico, el que se considera menos favorable para ellos.

Un hallazgo comprometedor

Entre las pruebas encontradas por el juez Aguinsky se incluye un bolso con el nombre de Toviggino, lo que ha aumentado las sospechas sobre la real propiedad de la mansión. Aguinsky ya había determinado que los presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, no eran los verdaderos dueños de este lujoso inmueble, que cuenta con helipuerto, piscina y una impresionante colección de autos.

El debate sobre la jurisdicción

El fallo de la Cámara de San Martín que favoró la jurisdicción de Campana fue interpretado por muchos como un intento de los acusados de encontrar un juez más benévolo. Aun así, el fiscal Cearras mantiene firme su postura de que el caso debería regresar al juez Aguinsky, quien posee experiencia en este tipo de delitos económicos.

Inconsistencias en la propiedad del lujo

Recientes investigaciones han evidenciado que la colección de autos de lujo vinculados a la mansión podría no corresponder a los verdaderos dueños. Se ha descubierto que el mantenimiento de estos vehículos se pagaba con una tarjeta de la AFA, lo que añade una capa más de complejidad a la situación. Además, existe la sospecha de que los dueños formales, durante la pandemia, recibieron ayudas estatales destinadas a hogares vulnerables.

El desenlace de este caso no solo afecta a los involucrados, sino que también podría tener repercusiones significativas para la AFA y su imagen en el ámbito público. La atención ahora se centra en el veredicto de la Cámara de Casación y cómo se desarrollarán los eventos en las próximas semanas.