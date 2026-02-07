Reino Unido amenaza con confiscar un petrolero vinculado a Rusia en un acto de tensión

En un movimiento que podría intensificar las tensiones con Moscú, el Reino Unido está considerando la posibilidad de apoderarse de tanques de una flota sombría vinculada a Rusia, justo cuando las ganancias petroleras de este país están disminuyendo.

Fuentes del Ministerio de Defensa británico han revelado que se han identificado opciones militares para capturar buques irregulares, en conversaciones con aliados de la OTAN. Esta decisión se produce un mes después de la incautación de un tanque ruso en el Atlántico por parte de Estados Unidos con ayuda británica.

La Amenaza de la Flota Sombría Rusa

Durante enero, se detectaron 23 buques de la flota sombría que utilizaban banderas falsas en el Canal de la Mancha y el Mar Báltico, según Lloyd’s List Intelligence. Muchos de estos barcos están vinculados al transporte de petróleo ruso hacia China, India y Turquía.

Compromisos Internacionales y Retos de Ejecución

Una declaración conjunta firmada por el Reino Unido, Alemania, Francia y otros países de la OTAN estableció que todos los buques en estas aguas deben «cumplir estrictamente con las leyes internacionales». Sin embargo, hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna acción tras esta advertencia.

Richard Meade, editor de Lloyd’s List, comentó que «la Real Armada podría desafiar varios barcos según la ley marítima, ya que en realidad son apátridas». Sin embargo, la falta de acción se debe a los riesgos de escalada.

La Movilización de las Fuerzas Británicas

El mes pasado, los Royal Marines realizaron una reunión informativa para miembros del Parlamento británico sobre la creciente amenaza de Rusia en el Ártico. Fuentes presentes indicaron que los Marines están ansiosos por recibir órdenes para intervenir.

Acciones Recientes en el Mar

Recientemente, Estados Unidos persiguió el buque Marinera desde el Caribe hasta el Atlántico norte, logrando su captura con asistencia británica. Aunque inicialmente estaba registrado bajo una bandera falsa, el barco fue re-registrado como ruso durante la persecución.

Implicaciones Económicas y Estrategias de Evacuación

A pesar de que las quejas rusas tras la intercepción fueron cautelosas, cualquier operación liderada por el Reino Unido o Europa podría desencadenar una respuesta más robusta por parte de Moscú. Expertos sugieren que los riesgos de captura disminuirían si se realizan lejos de las aguas del Báltico o Ártico.

En un contexto similar, el 22 de enero, Francia detuvo al Grinch, un petrolero que había zarpado de Murmansk bajo la bandera de Comoros, pero que tuvo que ser liberado posteriormente por cuestiones legales en Francia.

Opciones de Naturaleza Militar

El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, anunció que se celebraría una reunión con países bálticos y nórdicos para discutir «opciones militares que podríamos considerar». Propuso que el petróleo incautado podría ser vendido y destinado a apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia.

El Futuro de la Flota Rusa y sus Desafíos

Rusia produce aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo diariamente; sin embargo, las sanciones económicas impuestas por Occidente han comenzado a afectar sus ingresos. Aunque algunas de sus exportaciones se realizan por oleoducto, un considerable volumen se transporta por mar, siendo el 60% destinado a China e India.

A raíz de la invasión a Ucrania, Occidente ha incrementado las sanciones, buscando limitar la capacidad de Rusia para financiar sus operaciones bélicas. Esto incluye el establecimiento de un límite de precio en las exportaciones de crudo, a lo que Moscú ha respondido comprando buques en un intento por fomentar su propia flota sombría.

Las Consecuencias de una Captura

Aunque capturar uno o dos buques de la flota sombría podría no tener un impacto significativo en la economía de Moscú, la situación es volátil. Desde finales de noviembre, varios buques de esta flota han sido impactados por drones, y los datos actuales no indican una caída significativa en los volúmenes de exportación.

Se prevé que continúe la controversial re-registración de buques como medida de defensa ante las amenazas occidentales. A pesar de que se mantienen activos más de 200 buques de la flota sombría, también se ha observado un incremento en la flota con bandera rusa.

El Panorama Económico de Rusia

Las recientes maniobras del Reino Unido se producen en un momento en que la economía rusa muestra signos de debilidad, con un descenso en el crecimiento económico y la caída de los precios del petróleo influenciada por un aumento en la oferta venezolana.

Yuliia Pavytska, especialista en sanciones, ha señalado que los ingresos del Kremlin por petróleo y gas disminuyeron un 24% en 2025, lo que representa solo el 22% de sus ingresos gubernamentales, a diferencia del 41% registrado en 2022. Además, la Unión Europea está considerando prohibir la prestación de servicios marítimos a buques rusos, lo que podría ser un golpe significativo para el Kremlin.