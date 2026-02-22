Reiteran la “cláusula Galperin” pese al rechazo en el Congreso

Las billeteras virtuales están en el centro de un intenso debate en Argentina, ya que un nuevo intento de regulación busca permitir su uso como cuentas sueldo. A pesar de las advertencias del sector bancario, el lobby por este cambio no se detiene.

La Controversia sobre las Cuentas Sueldo

La reforma laboral que se debatió recientemente contempló la posibilidad de que las billeteras virtuales se consideraran “cuentas sueldo”, una idea que fue desechada por las preocupaciones de los bancos sobre el riesgo que esto podría implicar para la estabilidad financiera del país.

Intereses en Juego: El Lobby del PRO y la “Cláusula Galperin”

El intento de introducir esta regulación ha sido notable, especialmente el apoyo abierto del PRO hacia la “cláusula Galperin”, en referencia a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. Algunas voces apuntan que este empuje podría tener como objetivo avanzar en la carrera política de Galperin para el 2027, aunque su círculo cercano desmiente cualquier interés en ese sentido.

Argumentos a Favor y en Contra

Desde el entorno financiero, se argumenta que Galperin debería convertirse en banco y competir en igualdad de condiciones, lo que ofrecería mayor seguridad a los usuarios. Actualmente, las billeteras virtuales carecen de seguros de depósitos, lo que expone a los usuarios a riesgos significativos, evidenciados por el colapso de varias fintechs en los últimos años.

Las Preocupaciones del Sistema Financiero

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, hizo eco de las preocupaciones sobre el impacto que esta medida tendría en el sistema crediticio del país. Los depósitos salariales son fundamentales para la concesión de créditos a mediano y largo plazo, y cambiar su manejo a billeteras virtuales podría afectar este flujo crucial de poder crediticio.

Impacto Económico

Se estima que el desplazamiento de fondos hacia billeteras virtuales, aunque sea marginal, podría erosionar entre $3,8 y $6,4 billones del potencial crediticio, afectando gravemente el desarrollo económico y productivo. Esta situación podría representar entre el 0,44% y el 0,75% del PBI, poniendo en riesgo no solo la capacidad crediticia, sino también el bienestar individual de los trabajadores.

Las Tasas de Interés en el Foco

Las críticas hacia las billeteras virtuales también giran en torno a las elevadas tasas de interés que estas cobran, siendo significativamente más altas que las ofrecidas por los bancos tradicionales. En barrios populares, las familias se ven atrapadas en un ciclo de deudas con servicios como Mercado Pago, señalando un grave problema de accesibilidad y justicia económica.

La Realidad de la Deuda en la Población

Actualmente, más de 20 millones de personas enfrentan dificultades financieras. Aunque el crédito ha moderado la caída del consumo en años recientes, la creciente irregularidad y el elevado porcentaje de riesgo afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.