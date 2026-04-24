Reorganización en el Colegio Refous: Acreedores denuncian irregularidades financieras y sobrevaloración de activos

La emblemática institución educativa atraviesa un complicado momento al haber solicitado la reestructuración de sus finanzas, acumulando deudas que superan los 29.897 millones de pesos. La comunidad educativa se encuentra expectante ante este panorama incierto.

Admisión a Proceso de Reorganización

Desde el 23 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades ha autorizado al Colegio Refous a comenzar un proceso de reorganización bajo la Ley 1116. Esta medida busca proteger los derechos de los acreedores y reestructurar la situación financiera crítica de la institución.

Deudas Millonarias y Denuncias de Irregularidades

La reciente denuncia por parte de acreedores ha puesto en duda la transparencia de la gestión contable del colegio. La institución ha acumulado deudas que representan el 90% de su pasivo, con obligaciones vencidas que datan desde 2025, totalizando 29.897 millones de pesos.

Irregularidades en la Gestión Financiera

Las sospechas sobre irregularidades en la administración financiera aumentaron tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025. Desde entonces, se han documentado obligaciones inesperadas por 4.730 millones de pesos que no estaban reflejadas en los registros oficiales.

Activos y Sobrevaloraciones Sospechosas

Los informes periciales han revelado una posible sobreestimación en los activos disponibles. Entre 2024 y 2025, se reportó un aumento de 18.200 millones de pesos en la valoración de propiedad y equipo, sin justificación clara por inversiones o mejoras.

Discrepancias en la Información Catastral

Además, se identificó un lote en Chía registrado por 6.000 millones de pesos que, según su avalúo comercial, debería valer solo 1.337 millones. Esta discrepancia sugiere un intento de alterar la percepción de la situación financiera del colegio.

Investigaciones en Curso y Medidas Judiciales

Las investigaciones están en marcha, con medidas cautelares impuestas a ciertos activos del Colegio Refous. La familia Jeangros, herederos de la institución, ha expresado su sorpresa por la rapidez del proceso legal y la determinación de los demandantes.

Un Crecimiento Controvertido en los Ingresos

A pesar de las dificultades, los estados financieros del colegio muestran un aumento notable en los ingresos, que pasaron de 17.806 millones de pesos en 2021 a 28.278 millones en 2025, planteando interrogantes sobre la gestión de estos recursos.