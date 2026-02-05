Repudio de diputados a Lilia Lemoine por sus comentarios sobre Ian Moche y demanda de retractación

Diputados Repudian Declaraciones Ofensivas de Lilia Lemoine sobre Ian Moche

Un grupo de legisladores argentinos se unió en una protesta formal contra las declaraciones controversiales de Lilia Lemoine, abriendo un debate sobre el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad.

Recientemente, varios diputados presentaron un proyecto de resolución en el que expresan su «enérgico y categórico repudio» a las palabras de Lemoine, quien cuestionó la condición de autismo del joven influencer Ian Moche. En el texto, se exige una disculpa pública de la legisladora hacia el menor y su madre, Marlene Spesso.

Controversia en un Debate Televisivo

Las polémicas declaraciones de Lemoine se produjeron durante un debate en un canal de televisión sobre la prohibición del acceso de menores a redes sociales. Sin conexión explícita con el tema discutido, la diputada se refirió despectivamente a Ian Moche y a su madre, insinuando que la madre influye en el comportamiento del niño autista.

Las Opiniones de Lemoine

La legisladora expresó su opinión sobre la situación familiar de Moche, indicando que «es una hipocresía que la madre lleve a su hijo a los medios haciéndolo actuar de autista». En sus comentarios, también derogó el diagnóstico de autismo del menor, haciendo referencia a una supuesta agenda política detrás de la situación.

Reacciones de Otros Legisladores

El proyecto, respaldado por diputados de diversas fuerzas políticas, resalta que la política no debería ser un medio para menospreciar la dignidad de un niño, especialmente uno con discapacidades. Las declaraciones de Lemoine han sido categorizadas como discriminatorias y han levantado un fuerte clamor desde diferentes sectores sociales y políticos.

Fundamentos del Proyecto de Resolución

Los legisladores argumentan que las palabras de Lemoine no solo son dañinas para Moche, sino que además atentan contra los derechos fundamentales de cualquier menor. Subrayan que Ian cuenta con un Certificado Único de Discapacidad desde 2020, emitido por el Estado, y que sus acusaciones son un ataque directo a su integridad.

Propuestas de Acción Legal

Además de exigir la retractación de Lemoine, el documento será trasladado a las comisiones pertinentes del Congreso para que se evalúen posibles sanciones disciplinarias. Los diputados enfatizan que la libertad de expresión no es un justificante para el ataque a los menores, destacando la necesidad de proteger su dignidad y derechos.

Un Ciclo de Conflictos

Este incidente no es aislado, ya que Ian Moche ha enfrentado previamente conflictos públicos incluso con el presidente Javier Milei, quien lo había acusado de tener vínculos con el kirchnerismo por su activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Esto ha generado un ambiente hostil para el joven, quien ha recibido ataques cibernéticos y amenazas.

Impacto Social y Mediático