Rescatan a mono caí en peligro de extinción en Retiro

Una rápida intervención policial en Retiro ha permitido salvar a un cachorro de mono caí que era transportado de manera ilegal, resultando en la detención de una mujer vinculada al tráfico de fauna silvestre.

Elementos de la Policía Federal Argentina ejecutaron un operativo en las cercanías de la terminal de trenes de Retiro, donde se produjo la captura de una mujer que llevaba un ejemplar de mono caí.

La acción policial fue el resultado de una denuncia realizada en el Departamento de Delitos Ambientales, alertando sobre el traslado de un animal desde la Villa 31 hacia otras áreas urbanas.

El primate rescatado, un cachorro de la especie Sapajus apella, tiene alrededor de tres meses de edad y fue hallado dentro de una caja, en condiciones preocupantes que ponían en riesgo su salud.

Después de ser rescatado, el animal fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se le realizará una evaluación veterinaria completa para facilitar su recuperación y eventual reinserción en su hábitat natural.

La detenida, de nacionalidad paraguaya y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, enfrentando cargos por violar la Ley 22421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La Unidad Fiscal en Materia Ambiental, bajo la dirección del fiscal Ramiro González, está llevando adelante la investigación. Es importante resaltar que esta especie, originaria del norte argentino, cuenta con una estricta protección según las leyes actuales sobre la fauna.