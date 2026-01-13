Resultados de la Última Gala de Eliminación de MasterChef Antes del Repechaje

En medio de un ambiente de alta tensión, MasterChef Celebrity se adentra en su etapa final, donde los participantes deben demostrar todo su talento ante un jurado cada vez más exigente. ¿Quiénes lograrán sobrevivir y quién se despedirá del certamen?

La competencia de cocina más famosa de la televisión argentina, MasterChef Celebrity, entra en su último mes al aire, un periodo que promete ser intenso y lleno de sorpresas. Con un jurado que no perdona, los participantes enfrentan desafíos que ponen a prueba sus habilidades culinarias. En la reciente gala de eliminación, los famosos como Andy Chango, Marixa Balli, Emilia Attias y otros, se vieron obligados a presentar platos elaborados con alimentos verdes para seguir en la contienda.

Ritmo de Competencia y Ratings en Alza

El prime time estuvo marcado por la competencia de Pasapalabra, que contó con la participación de reconocidos actores y logró mantener la liderazgón, alcanzando picos de 7.8 puntos. Sin embargo, MasterChef Celebrity superó la marca con un impresionante 10.2 puntos mientras los concursantes se esforzaban por replicar una torta de Damián Betular en solo 70 minutos.

Desafíos y Devoluciones del Jurado

En esta emotiva gala, los participantes enfrentaron uno de los retos más desafiantes hasta la fecha. La Joaqui sorprendió con su torta, mientras que otros, como el Turco Husaín, presentaron dudas. Las devoluciones del jurado fueron variadas; algunos obtuvieron elogios, mientras que la presión aumentaba a medida que el tiempo se agotaba. Un momento tenso se vivió cuando Emilia Attias no cumplió con los tiempos establecidos, lo que generó un ambiente de incertidumbre.

Se Acerca el Repechaje

A medida que las eliminaciones continúan, la actriz Emilia Attias fue la última en despedirse de la competencia, sintiendo un profundo dolor por su salida. Sin embargo, habrá una nueva oportunidad, ya que el repechaje comenzará este martes, donde podrán regresar a la lucha por el título icónico. Figuras como Walas y Rusherking también harán su intento por reintegrarse.

Próximas Galas y Expectativas

La emoción está en su máximo apogeo y los seguidores del programa no se quieren perder ninguna de las próximas galas, donde cada plato podría marcar la diferencia entre la continuidad y la eliminación. La competencia está al rojo vivo, y los fans esperan ansiosos por más sorpresas en el camino hacia la final.