Reunión clave de la mesa política de LLA para definir estrategia sobre la reforma laboral

Reunión Clave del Gobierno para Impulsar la Reforma Laboral
Este miércoles, en la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei se prepara para una reunión crucial con los gobernadores, con el fin de definir estrategias que permitan avanzar en la aprobación de la reforma laboral.
El encuentro será liderado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y busca afinar detalles para el tramo final de las negociaciones. El objetivo principal es establecer hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo nacional para obtener su primera victoria legislativa del año.
Entre los participantes se encuentran figuras clave del gobierno, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista. También de la partida estarán Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional; y el asesor presidencial Santiago Caputo.