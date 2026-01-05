Reunión de Urgencia en ONU y OEA para Evaluar la Legalidad de la Detención de Maduro

Título: Crisis en Venezuela: La Captura de Maduro Desata una Tormenta Diplomática

Bajada: La detención de Nicolás Maduro en Caracas ha provocado una respuesta internacional inmediata y un debate profundo sobre la legalidad del operativo estadounidense. La ONU y la OEA se preparan para analizar el impacto de esta medida.

La captura de Nicolás Maduro, el líder venezolano, ha generado un fuerte revuelo en el ámbito diplomático global. La ONU y la OEA han convocado reuniones de emergencia, impulsadas por la controversia sobre la legalidad del operativo militar estadounidense que llevó a su arresto en Caracas.

Reacciones Internacionales a la Detención de Maduro

El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado para evaluar la formalidad del operativo militar, solicitado por Colombia y apoyado por Rusia y China. Desde Nueva York, el embajador venezolano, Samuel Moncada, ha calificado la detención como un «secuestro ilegal» que constituye una agresión colonial hacia Venezuela, apuntando a intereses en sus recursos energéticos.

La Defensa de Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses argumentan que la acción se enmarca dentro del derecho a la legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que el régimen de Maduro representa un riesgo importante para la seguridad nacional de EE.UU., al vincularlo con el narcotráfico.

Un Juicio en el Horizonte

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentarán ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein. Ambos enfrentan graves acusaciones, incluidas conspiración para narcoterrorismo y posesión de dispositivos destructivos, mientras se encuentran detenidos en un centro penal de Brooklyn.

La OEA y la Dividida Reacción Regional

La OEA ha convocado un Consejo Permanente extraordinario a raíz de la situación. El secretario general, Albert Ramdin, abordará una posible estrategia para restaurar la gobernanza centrada en la voluntad popular. Mientras varios países, como Argentina y Ecuador, celebran la detención como un avance hacia la democracia, otros, como Brasil y México, critican el uso de la fuerza y demandan respeto por el derecho internacional.

La Tensión en Caracas

La situación en Venezuela sigue siendo tensa, con manifestaciones de apoyo al chavismo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha propuesto una «agenda de cooperación» a Estados Unidos para evitar futuros conflictos y tensiones con el gobierno venezolano.