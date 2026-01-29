Riesgo País: Cifras del 28 de enero de 2026

El Riesgo País en Argentina: Un Nuevo Descenso a 484 Puntos Básicos

Este miércoles, 28 de enero, el Riesgo País de Argentina registró una caída significativa, descender a 484 puntos básicos, una señal positiva para la percepción de los inversores sobre la economía nacional.

Detalles de la Cotización del Riesgo País

Según los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró la jornada en 484 unidades, después de abrir en 492 puntos. A lo largo de la jornada, el índice mostró un comportamiento volátil, alcanzando un máximo de 492 puntos y un mínimo de 484, lo que evidencia una reducción en comparación con el cierre del día anterior, que fue de 494 puntos.

Cotización del Riesgo País el 28 de enero

La Evolución Reciente del Riesgo País

En la última semana, el índice ha mostrado una tendencia a la baja significativa. Si el miércoles 21 de enero se ubicaba en 562 puntos, el indicador ha descendido constantemente, alcanzando 546 puntos el 22 de enero, y 526 puntos al cierre del viernes 23. A inicios de esta semana, se registró un leve repunte a 513 puntos el 26 de enero, pero el 27 se rompen los 500 puntos para terminar en 494, marcando así una disminución acumulada de aproximadamente un 15% en apenas seis días hábiles.

Este fenómeno ha sido atribuido a una «super acción en los mercados» y mejoras en las cotizaciones de los bonos Globales y Bonares, lo que ha favorecido un contexto más optimista para los inversores.

Confianza en el Mercado y el Rol del Banco Central

La reciente tendencia a la baja del Riesgo País también puede relacionarse con el creciente superávit comercial y el proceso de desinflación que se ha notado en las primeras semanas de enero. Con un Banco Central que ha acumulado reservas por encima de los 1.000 millones de dólares este año, la confianza en la economía argentina parece fortalecerse, beneficiando tanto al Estado como al sector privado, el cual está viendo la posibilidad de financiamiento más asequible.

Definición de Riesgo País

El Riesgo País, elaborado por el banco de inversión JP Morgan mediante el Emerging Markets Bond Index (EMBI), mide la diferencia en tasas de interés entre los bonos en dólares emitidos por países en desarrollo y los considerados «libres de riesgo» de Estados Unidos. Esta diferencia se expresa en puntos básicos y funciona como un indicador clave de la confianza internacional en la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Un riesgo país bajo, como el actual de 484 puntos, se traduce en un entorno favorable que facilita la atracción de inversiones, estimula el crecimiento económico y mejora las condiciones de financiamiento, abriendo así la puerta a la posibilidad de que Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda.