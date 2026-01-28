Riesgo País: Cotización del 27 de enero de 2026

Este martes 27 de enero de 2026, Argentina celebró un hito significativo en sus finanzas con el riesgo país cayendo por debajo de los 500 puntos, una tendencia que avanza con optimismo y podría atraer nuevas inversiones.

Detalles del Riesgo País en la Jornada Actual

Durante la actividad financiera del 27 de enero, el índice de riesgo país, elaborado por JP Morgan, mostró una notable disminución. Comenzó el día en 515 puntos y tocó un mínimo de 493 puntos básicos antes de cerrar a las 19:06 en 494 puntos, lo que implica un descenso diario de aproximadamente 3,7% respecto al día anterior, cuando se registraron 513 unidades.

La Trayectoria del Riesgo País en la Última Semana

La última semana ha sido positiva para el riesgo país, que comenzó en 562 puntos el pasado 21 de enero. Cifras de Rava Bursátil indican que este indicador ha ido bajando progresivamente, cerrando en 526 puntos el 23 de enero, y estabilizándose en 526 puntos durante el fin de semana.

La perforación del umbral de los 500 puntos de este martes representa un hito en el mercado local, con niveles de rentabilidad que no se veían desde mediados de 2018. Esta reducción, que ha superado el 13% en enero, es vista como un signo de normalización financiera, coincidiendo con colocaciones recientes de deuda de provincias y empresas argentinas.

Implicaciones de la Baja en el Riesgo País

El descenso del riesgo país también se refleja en la apreciación de bonos soberanos en dólares. Instrumentos como el AL41D y el GD46D brillaron con subas de entre 1,3% y 1,7%, lo que ha motivado un ambiente más favorable para los inversores.

Concepto Clave: ¿Qué es el Riesgo País?

El riesgo país es un indicador financiero clave que mide el diferencial de tasas de interés que un país emergente debe pagar en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según Rava Bursátil, este índice indica la sobretasa que debe afrontar un bono argentino frente a los títulos a 10 años emitidos por EE. UU.

En términos cuantitativos, cada 100 puntos básicos representan un 1% de interés adicional. Por ende, un riesgo país de 494 puntos implica que Argentina debe abonar un 4,94% más que el rendimiento de bonos norteamericanos al buscar financiamiento externo.

Mientras un riesgo país alto sugiere incertidumbre en torno a la estabilidad política y económica, la caída reciente indica un clima más positivo para las inversiones en el país. Como señala el medio Ámbito Financiero, este indicador refleja el costo adicional que deben asumir el Estado, provincias y empresas al colocar deuda en los mercados internacionales.