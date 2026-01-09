Riesgo País: Cotización del 8 de enero de 2026

Aumento del Riesgo País: Argentina Finalizó con 579 Puntos Básicos

Este jueves, el Riesgo País argentino se disparó a 579 puntos básicos, reflejando un aumento que genera preocupación en el mercado, afectado por la aversión al riesgo global y la caída en los bonos en dólares.

¿Qué Implicaciones Tiene la Cotización del Riesgo País?

En un contexto donde los bonos soberanos argentinos enfrentan una presión negativa, el indicador elaborado por JP Morgan se incrementó en seis puntos durante la jornada. Esta situación es clave, dado que las empresas de energía y las entidades financieras también reportaron bajas en sus cotizaciones.

Cotización riesgo país jueves 8 de enero

Según Rava Bursátil, “los mercados mostraron una recuperación en las acciones, mientras que los bonos continuaron en declive”. Este aumento en el riesgo se traduce en un costo adicional que los inversores deben asumir al mantener deuda argentina en comparación con bonos del Tesoro estadounidense.

Evolución Semanal del Riesgo País

La última semana ha sido turbulenta para el Riesgo País, que, a pesar de mantenerse a niveles más bajos en comparación con meses anteriores, ha experimentado fluctuaciones significativas. Comenzó el 2 de enero alcanzando su mínimo desde 2018, con un aumento de expectativas de financiamiento externo y un nuevo esquema cambiario.

Sin embargo, esta estabilidad se rompió tras el anuncio de un préstamo de financiamiento. El índice había llegado a establecerse en 562 puntos, pero el reciente aumento afecta la confianza en la capacidad de pago del país, especialmente con un vencimiento de deuda cercano a los 4.300 millones de dólares que se espera para el viernes 9 de enero.

Factores Externos que Afectan el Mercado Argentino

La tensión geopolítica en la región y las negociaciones por el precio del petróleo han influido en la percepción de riesgo, impactando en la rentabilidad de las empresas energéticas locales. En este escenario, el índice S&P Merval en dólares mostró un comportamiento lateral entre los USD 1.950 y USD 2.100, reflejando la cautela de los inversores.

¿Qué es el Riesgo País?

El Riesgo País mide la diferencia en rendimiento entre los bonos de un país emergente y los bonos del Tesoro de EE.UU., y se expresa en puntos básicos. Un índice de 579 implica que Argentina necesita ofrecer un interés del 5,79% superior al estadounidense para atraer capital.

Este indicador es crucial para el financiamiento estatal y privado, ya que un aumento del Riesgo País generalmente conlleva una caída en los precios de los bonos soberanos debido a una mayor incertidumbre en el mercado.

La medición, conocida como EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), se ve afectada por factores como las reservas internacionales del Banco Central y el cumplimiento de metas fiscales. La actualización de políticas financieras busca mejorar la confianza del inversor en el panorama económico argentino.