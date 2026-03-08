Riesgo País: Impacto de la Guerra en Medio Oriente

En un contexto marcado por la incertidumbre internacional, los títulos soberanos argentinos lograron revertir una caída prolongada, mientras que las acciones también registraron aumentos significativos en Wall Street.

Después de cuatro días consecutivos de pérdidas, la deuda soberana argentina en dólares comenzó a mostrar signos de recuperación. A pesar de la actual escalada de conflicto en Medio Oriente, los bonos argentinos experimentaron un repunte moderado, contrastando con un ambiente global de aversión al riesgo.

Bonos y ADRs en Ascenso: Tendencias del Mercado

A pesar de que las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Israel y Irán continúan influyendo en las decisiones de inversión, los ADRs de empresas argentinas también mostraron un notable aumento en Wall Street, con incrementos de hasta el 5%.

En el ámbito local, el S&P Merval cayó un 0,7%, ubicándose en 2.579.970,37 puntos, aunque en dólares mantiene una estabilidad en 1.757,70 puntos. Las acciones que más cayeron incluyeron a Transportadora de Gas del Sur y Bolsas y Mercados Argentinos, mientras que Ternium se destacó con una subida del 5%.

Efectos de la Tensión en el Mercado: Un Análisis Detallado

En Nueva York, la mayoría de los ADRs argentinos reported sonidos favorables, con Telecom Argentina liderando el impulso con un aumento del 5,1%, seguido por Globant (4,3%) y Mercado Libre (3,2%).

Los bonos soberanos también mostraron un desempeño destacado, con incrementos de hasta el 3,2% en el Global 2046 y un 2,4% en los Global 2035 y Bonar 2041. Esta tendencia ha provocado un descenso en el riesgo país, que se sitúa cerca de los 536 puntos básicos.

Implicaciones Globales y Locales del Conflicto en Medio Oriente

La situación en Medio Oriente se intensifica, con Israel realizando nuevos ataques dirigidos a infraestructuras militares iraníes. Este conflicto ha llevado a un aumento en los precios del petróleo y gas, reflejando una clara preocupación por la seguridad en las rutas energéticas, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz.

El impacto en el mercado argentino es directo: la aversión al riesgo global suele repercutir negativamente en los bonos, acciones y el tipo de cambio. Este fenómeno fue evidente en las jornadas recientes, donde el riesgo país se elevó y las acciones mostraron un comportamiento volátil en el exterior.