Roberto Bacman: «La clave para más empleo es la reactivación, no las reformas laborales»

La reciente suspensión de la reunión entre la CGT y los gobernadores ha puesto de manifiesto las tensiones que sacuden al peronismo, particularmente en relación con la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El reconocido analista político Roberto Bacman ha señalado que este conflicto es fundamental, poniendo en jaque uno de los pilares esenciales del movimiento peronista. “Este es un desafío para el peronismo en su totalidad, tanto en el ámbito gremial como en el político”, comentó. Varios gobernadores peronistas, como Kicillof, Quintela, Insfrán y Ziliotto, han manifestado su oposición al proyecto.

Gobernadores en el limbo político

No todos los mandatarios provinciales asumen una postura clara. Según Bacman, “Hay gobernadores que se encuentran en una zona intermedia, tratando de convencer a ambas partes”, haciendo referencia a los casos de Salta, Tucumán y Catamarca, que podrían ser clave en el desenlace legislativo.

El peso político de las provincias

Bacman subrayó la importancia del peso político de algunas provincias en el Congreso. “Santiago del Estero cuenta con tres senadores y seis diputados; su influencia es notable”, explicó, destacando que los resultados de la votación dependerán de estos equilibrios internos.

Reforma laboral y el impacto en las PYMES

El analista también advirtió que la reforma laboral toca un aspecto sensible del peronismo: “Las conquistas laborales han sido un pilar desde 1946”. Si bien reconoce la necesidad de modernización, Bacman fue claro al afirmar: “Hay muchos aspectos que el peronismo no está dispuesto a ceder”.

El enfoque del Gobierno, según Bacman, parece estar más orientado hacia las grandes empresas, dejando de lado las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son las que generan más empleo. “Esta es una reforma que beneficia a las grandes firmas, no a las PYMES”, remarcó.

Situación económica y consumo en caída

La reforma está relacionada directamente con el contexto económico. “Ninguna reforma laboral proporcionará más empleo; lo que realmente crea trabajo es la reactivación económica”, enfatizó. Además, describió una caída drástica en el consumo: “Los negocios están desiertos; la gente solo compra lo esencial”, lo que afecta gravemente a sectores como el textil y el alimentario.

La pérdida de credibilidad institucional

Bacman también se refirió al impacto del manejo del índice de Precios al Consumidor (IPC), destacando que “Esto conlleva una pérdida de credibilidad respecto al INDEC”. Finalmente, advirtió que los más perjudicados por la baja de este índice son los jubilados.