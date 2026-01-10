Roberto Bacman: “Milei debuta en el diálogo con la derecha tradicional europea”

La reunión entre el presidente argentino Javier Milei y la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometen impactar significativamente el panorama político en América Latina. Este encuentro no solo reafirma la posición de Milei en la derecha global, sino que también establece nuevas dinámicas en las relaciones internacionales.

En una conversación con Canal E, el analista político Roberto Bacman dijo que este vínculo se presenta como un hito clave para Milei, quien busca solidificarse como un referente en el ámbito político internacional. «Es la primera vez que Milei se encuentra con un representante de la derecha tradicional europea», destacó Bacman, refiriéndose a la alcaldesa Ayuso, quien forma parte del Partido Popular.

Un Paso Hacia la Consolidación Internacional

Bacman subrayó la importancia estratégica de este encuentro, que busca establecer diálogos más fluidos entre Milei y referentes de la derecha en Europa y Estados Unidos. «Esta reunión fortalece el perfil de Milei como líder en sintonía con figuras como Donald Trump, a pesar de las críticas provenientes de sectores socialdemócratas europeos», añadió.

Venezuelas y el Papel de Trump

Uno de los temas destacados en la conversación fue la crisis venezolana. Milei continúa considerándolo un «cartel narcoterrorista», a pesar de los cambios en la retórica de algunas naciones, incluida Estados Unidos. «La situación en Venezuela es frágil e incierta”, manifestó Bacman, mencionando eventos recientes, como la detención de Nicolás Maduro y el intento de liberar a presos políticos, que parecen ser parte de una estrategia más amplia por parte de Washington.

Transformación del Espacio Político en América Latina

Bacman amplió su análisis indicando que la región enfrenta un notable reordenamiento político. «Esto representa un triunfo para Trump y beneficia a Milei», afirmó, al observar giros hacia la derecha en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, así como un cambio más conciliador por parte de Gustavo Petro en Colombia.

Aún en naciones que sostienen liderazgos de izquierda, se percibe una tendencia hacia el pragmatismo. «Petro ha decidido priorizar la paz», observó Bacman, concluyendo que la combinación de seguridad, economía y un liderazgo sólido marcarán el rumbo del nuevo escenario latinoamericano.