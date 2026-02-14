Roberto Cachanosky minimiza el auge del carry trade: ‘No es una revalorización del peso’

Las recientes discusiones sobre la posibilidad de ofrecer préstamos en dólares a empresas argentinas sin ingresos en esa moneda han reavivado temores sobre la inestabilidad financiera en el país. Roberto Cachanosky, destacado economista, se pronunció en Canal E sobre esta problemática.

En sus declaraciones, Cachanosky sostuvo que cada individuo tiene la libertad de contraer deudas en pesos o dólares, enfatizando el papel de los bancos en esta dinámica: «Es la libertad del mercado», aseguró. No obstante, advirtió sobre los riesgos de asumir deudas en monedas distintas a los ingresos: «Si alguien tiene ingresos en pesos y se endeuda en dólares, con un aumento abrupto del tipo de cambio, es probable que enfrente problemas en el futuro».

El efecto temporal del carry trade

Cachanosky también analizó el actual comportamiento del dólar, cuestionando si realmente los argentinos han perdido interés por esta divisa: «La historia nos enseña que el carry trade puede reducir temporariamente el tipo de cambio, pero eventualmente, esto ajustará». A su juicio, la estabilidad del peso no refleja mejoras en la economía real, ya que “no ha habido un aumento significativo de la productividad ni inversiones sustanciales en el sector”, donde la inversión actual se sitúa en un 15% del PIB.

Rentabilidad en dólares y la era Milei

Otro punto crucial en su análisis es la rentabilidad durante la gestión de Javier Milei. Para Cachanosky, “desde su llegada, quienes optaron por tasas de interés, liquidaron dólares y los reinvirtieron, han obtenido un 88% de rentabilidad en dólares en dos años”. Este dato ilustra, según él, no solo las virtudes de la política monetaria actual, sino también sus serias falencias.

En cuanto a la inflación, mencionó que, aunque puede ser inferior a los índices del kirchnerismo, la tendencia es al alza: “Desde junio del año pasado, la inflación ha estado en constante aumento, alcanzando un 41% anual, bajo la metodología de proyección a 12 meses”, concluyó.