Rutas en crisis: falta de fondos y mantenimiento deficiente

Las rutas de Argentina atraviesan una crisis sin precedentes. Los trabajadores de Vialidad Nacional advierten que el deterioro de las carreteras es "catastrófico", especialmente en esta temporada turística.

Las condiciones de las vías nacionales han llevado a un aumento en los accidentes y encarecimiento del transporte de productos. Especial atención merece la Ruta Nacional 151, que conecta Algarrobo del Águila y 25 de Mayo, sumida en el caos por el elevado tránsito de camiones hacia Vaca Muerta.

Deterioro Alarmante de las Rutas

Según Miguel Ángel Chamorro, representante del Sindicato de Trabajadores Viales, las condiciones de la Ruta 151 son mortales: “Hemos reportado numerosos accidentes y antes se tapaban los pozos, ahora ni eso se hace”, indicó en una entrevista con Radio 750.

El mal estado de las carreteras también afecta a la producción, mientras que la falta de recursos se hace evidente. Los presupuestos asignados al mantenimiento vial no están siendo utilizados adecuadamente, lo que provocó que, a pesar de los impuestos recaudados, no haya fondos suficientes para el mantenimiento.

Subejecución del Presupuesto Vial

El sindicato ha denunciado que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) mantiene recursos sin ejecutar debido a decisiones políticas. “Los fondos destinados a infraestructura vial no se liberan ni se transfieren a tiempo, dejando obras sin concluir”, explicaron desde el sindicato.

Además, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que, respecto al año 2023, la Dirección Nacional de Vialidad experimentó una disminución del 72% en la ejecución del presupuesto. Este recorte impacta gravemente en el transporte y la obra pública, especialmente en programas clave como la construcción de túneles, puentes y nuevas rutas.

Condiciones Laborales en Riesgo

La situación de los trabajadores en la Dirección de Vialidad se complica aún más, con salarios que no se han actualizado y la inminente desvinculación de operarios. “Hace un año que no tenemos paritarias y ni siquiera recibimos respuestas a nuestras solicitudes”, agregó Chamorro.

Con el anuncio de retiros voluntarios que se implementarán entre enero y febrero, los trabajadores ven un futuro incierto. La falta de un plan claro y la precariedad en las condiciones laborales afectan la moral del personal y la calidad del trabajo en las carreteras.