Salud Cerebral: Un Nuevo Enfoque Económico, Educativo y Social

Las enfermedades del cerebro están causando estragos en la población global, y Argentina no escapa a esta dura realidad. La falta de atención a estos trastornos se traduce en un alto costo social y económico.

El Impacto de las Enfermedades Cerebrales en Argentina

Según informes del World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, las afecciones neurológicas representan el 24% de la carga global de enfermedades. Sin embargo, los presupuestos de salud de los países, incluyendo Argentina, destinan solo un ínfimo porcentaje a su tratamiento.

En 2023, se estima que los costos de enfermedades como ACVs, Parkinson, Alzheimer y trastornos de salud mental equivalen al 1,4% del PBI argentino. Esta cifra subraya la urgente necesidad de priorizar la salud cerebral.

La Visión del Experto: Facundo Manes

El neurólogo Facundo Manes destaca la importancia de cuidar nuestra salud cerebral como una vía no solo para invertir en bienestar, sino también para optimizar recursos económicos. “Cuidar el cerebro es cuidar el futuro”, asegura el experto, que ha incursionado en la política promoviendo leyes preventivas de salud pública.

Conocido por ser cofundador de INECO, Manes ha coescrito más de 200 artículos de investigación en prestigiosas revistas médicas. Actualmente, organiza el 2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health en Argentina, un evento de gran relevancia que reúne a destacados especialistas en salud cerebral a nivel global.

Un Encuentro de Expertos por la Salud Cerebral

Este encuentro, por primera vez en el hemisferio sur, convoca a autoridades académicas de renombre, como la American Academy of Neurology y la World Psychiatric Association. «No es solo un congreso médico, sino un foro donde la salud cerebral se vincula con la economía y la educación», explica Manes.

La Transformación del Debate sobre la Salud Cerebral

Hoy en día, se redefine el concepto de “capital cerebral”, que engloba no solo la salud neurológica y mental, sino también las habilidades cognitivas y emocionales. En un contexto donde el 60% de la fuerza laboral global necesitará nuevas competencias para 2030, preservar estas “habilidades cerebrales” se vuelve crucial.

Políticas Públicas y Oportunidades de Inversión

Manes aboga por políticas públicas que requieran mínima inversión, como la difusión de consejos de salud a través de comercios locales. Iniciativas que fomenten la comunicación entre padres e hijos y promuevan una nutrición adecuada durante las etapas tempranas de vida pueden marcar la diferencia.

Sugerencias para Promover una Salud Cerebral Óptima

Manes recomienda adoptar hábitos saludables que beneficien tanto al corazón como al cerebro: controlar la glucemia y la presión arterial, realizar ejercicio físico regularmente, mantener conexiones sociales activas, y priorizar un buen descanso. Además, sugiere cuidar el uso de redes sociales, limitando su impacto en la vida cotidiana.

La Urgencia de Actuar