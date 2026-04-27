Salvador Di Stéfano: «El macroorden frente a salarios rezagados y un consumo en transformación»

La economía argentina se encuentra en una fase de reordenamiento que, aunque inédita, presenta desafíos significativos para diversas franjas de la sociedad. Salvador Di Stéfano, reconocido economista, analiza este complejo escenario y sus implicancias.

Salvador Di Stéfano, economista destacado, ha compartido su visión sobre la situación económica de Argentina, sugiriendo que el país está experimentando un reordenamiento macroeconómico sin precedentes. Según él, esta transformación genera efectos desiguales que dependen del sector, la región y los niveles de ingresos.

Reconfiguración Económica y Costo Social

En su análisis, Di Stéfano menciona que Argentina ha logrado un equilibrio fiscal notable en un entorno internacional complicado, sin caer en crisis cambiarias o inflacionarias severas. Sin embargo, advierte que este proceso también ha desencadenado un deterioro de las variables que afectan el día a día de los ciudadanos, especialmente los ingresos laborales. “La economía es diversa; es imposible que todos prosperen o enfrentan miseria simultáneamente”, afirmó en una reciente entrevista.

Un punto crucial de su diagnóstico es la instauración de un nuevo modelo económico caracterizado por el superávit fiscal y la estabilización de precios, algo raro en la historia reciente del país. A diferencia de épocas pasadas, Di Stéfano subraya que no han ocurrido devaluaciones drásticas ni incrementos abruptos en la inflación, a pesar de la presión externa.

No obstante, este ordenamiento ha tenido un elevado costo social. El salario real ha experimentado un rezago significativo, acentuado por la reciente reestructuración de tarifas en los servicios públicos. «Los salarios no compensan la inflación, y las familias se han visto obligadas a enfrentar costos actualizados en servicios», explicó.

Di Stéfano atribuye esta situación a un legado de subsidios y desorden fiscal que se busca corregir mediante ajustes que están impactando el consumo interno de manera marcante.

Transformación en el Consumo

Otro aspecto relevante del análisis de Di Stéfano es la evolución del consumo en el país. Contrario a la creencia generalizada de un descenso en las compras, el economista argumenta que hay una reconfiguración de hábitos. Existen signos de dinamismo, como el aumento en las importaciones y el crecimiento en la venta de automóviles, que reflejan un cambio en las preferencias del consumidor.

Di Stéfano enfatiza que «no se trata de una destrucción del consumo, sino de un cambio en los patrones. Hay más disponibilidad de productos y nuevas tendencias emergentes». Este fenómeno incluye un movimiento hacia el consumo digital y las compras en comercios de cercanía, transformando la estructura tradicional del mercado.

El economista también señala una creciente desigualdad regional, donde economías del interior comienzan a destacar frente al Área Metropolitana de Buenos Aires. Zonas vinculadas al agro y la energía poseen un potencial considerable, beneficiándose de un entorno internacional favorable, mientras que sectores dependientes del consumo y subsidios enfrentan mayores dificultades.

Con un enfoque claro hacia las realidades del país, Di Stéfano invita a la reflexión sobre la transformación cultural que se requiere tanto en empleadores como en trabajadores en este nuevo escenario económico.