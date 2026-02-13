San Valentín en Florida: ¡Rosas más baratas que en el resto del país!

Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, muchos en Estados Unidos se preparan para sorprender a sus seres queridos con un clásico regalo: la docena de rosas rojas. Un estudio reciente revela el costo de este gesto romántico en el contexto actual.

Precios de Rosas: Un Aumento Notable

Un análisis realizado por FinanceBuzz reveló que el precio promedio nacional de una docena de rosas para este 2026 se sitúa en US$93,07, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año anterior, cuando el costo era de US$90,51.

Incremento de US$12,91 en tres años, equivalente a un incremento del 16%

Costos Variables entre Estados

El estudio destaca diferencias marcadas en precios entre los diferentes estados. En Florida, por ejemplo, el costo promedio de una docena de rosas se estima en US$84,97. Este tipo de investigaciones son clave para que los consumidores se preparen adecuadamente para el día de los enamorados.

Un Símbolo de Amor con Historia

La tradición de regalar rosas el 14 de febrero tiene raíces que se remontan al siglo XIX, cuando esta flor se asoció explícitamente con el amor. A través del tiempo, el «lenguaje de las flores» romántico ha evolucionado, apoyado por figuras históricas como Lady Mary Wortley Montagu, quien promovió el uso simbólico de las flores en el siglo XVIII.

Las rosas tienen un legado que data de la Grecia y Roma antiguas, utilizadas en ceremonias matrimoniales

Asociaciones Culturales de las Rosas

En 1819, Charlotte de Latour publicó el Langage des fleurs, un diccionario que estableció a la rosa como símbolo del amor. Con el tiempo, este significado se ha arraigado en diversas culturas, convirtiendo a la rosa roja en el regalo emblemático para el Día de San Valentín.

El uso de rosas en celebraciones y rituales ya era común entre los antiguos griegos y romanos, quienes adornaban sus bodas con guirnaldas de estas flores. Hoy en día, la rosa roja sigue siendo el regalo predilecto para expresar amor en este día especial.