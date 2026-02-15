Senador Graham insta a Arabia Saudita y Emiratos a reconciliarse ante la creciente presión de Irán

En un llamado a la unidad, el senador estadounidense Lindsey Graham insta a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a superar sus diferencias, resaltando que las divisiones en la región pueden beneficiar a Teherán.

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el senador Graham enfatizó la importancia de no dejarse dominar por el temor en medio de tensiones regionales. «No dejen que este momento pase. Sean inteligentes, pero no se queden paralizados por el miedo», afirmó. «Están empoderando a Irán al mantener este conflicto.»

Desavenencias Regionales que Preocupan a EE. UU.

Si bien Arabia Saudita y los Emiratos comparten una postura común respecto a Irán, sus enfoques hacia otros conflictos en la región han generado tensiones, particularmente sobre Yemen y Sudán. El desacuerdo se hizo evidente en la lucha por la influencia en Sudán y el Cuerno de África, donde se han emitido declaraciones públicas y se ha reflejado en la cobertura mediática.

Los Intereses en Yemen y el Cuerno de África

A pesar de que ambos países persiguen metas regionales similares, su apoyo a diferentes actores locales ha generado complicaciones. Washington, por su parte, ha reaccionado enviando refuerzos al Golfo, incluyendo un segundo portaaviones y miles de tropas, preparándose para posibles operaciones prolongadas contra Irán, en caso de que las negociaciones sobre su programa nuclear fracasen.

Teherán, por su parte, ha manifestado su disposición a discutir compromisos si se levantan todas las sanciones impuestas. A pesar de las advertencias de Irán sobre las consecuencias dañinas de un conflicto en la región, Arabia Saudita y los Emiratos continúan alineados con EE. UU.

La Unidad Esencial para la Estabilidad Regional

Aún pequeñas discrepancias pueden resultar en grandes repercusiones, dado el papel activo de Irán en la región. El mensaje de Graham subraya que, aunque Riad y Abu Dabi buscan objetivos independientes, la unidad frente a Irán en este momento crítico es fundamental para la estrategia de EE. UU. y la estabilidad regional.