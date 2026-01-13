Señales Clave para Prevenir el Fenómeno: Guía Práctica para Turistas

Impactante oleaje sorprende a veraneantes en la costa argentina: un "mini-tsunami" desata el caos

Una repentina y violenta serie de olas ha desatado el miedo en las playas argentinas, desde Mar del Plata hasta Mar Chiquita. Este fenómeno inusual ha dejado a varios heridos y un triste saldo de fatalidades, lo que ha llevado a expertos a reflexionar sobre la seguridad en la costa.

Un inusitado «mini-tsunami» arrasó con tranquilidad en las costas argentinas, donde el mar se retiró abruptamente, dejando al descubierto la arena por unos 15 metros antes de regresar con una fuerza devastadora. La virazón, como se conoce técnicamente a este fenómeno, ha causado desesperación y caos en las playas, resultando en 35 heridos y la trágica pérdida de una vida.

¿Qué es la virazón y cómo nos afecta?

Este fenómeno meteorológico, aunque ya ha sido registrado previamente en la zona, sorprendió a todos con su intensidad. La inquietud ahora gira en torno a la capacidad de los veraneantes para reconocer señales de advertencia en la playa y reaccionar de manera adecuada ante situaciones de peligro.

La mirada atenta de los guardavidas

Martín del Gaiso, guardavidas con más de tres décadas de experiencia en San Bernardo, explica que ellos están siempre alerta a los cambios en el mar. “Nunca había visto algo como lo que ocurrió en Santa Clara del Mar. Cuando el mar se retrae, es una clara señal de advertencia”, menciona mientras coloca una bandera en la arena para alertar a los bañistas.

Acciones frente a la amenaza del agua

Del Gaiso recuerda con humor la conversación entre guardavidas luego del tsunami en Tailandia en 2004, planteando qué acciones tomarían si una situación similar ocurriera en sus playas. “Trataría de alertar a todos para que abandonen la orilla lo más rápido posible”, dice, enfatizando la importancia de la comunicación y la anticipación.

Lecciones del pasado y nuevas medidas de seguridad

El recuerdo de eventos trágicos, como la caída de un rayo en Villa Gesell en 2014 que dejó cuatro muertos, ha llevado a una mayor concienciación entre los guardavidas. Después de aquella tragedia, se implementó la señalización de advertencia con una nueva bandera que indica peligro. Del Gaiso subraya la necesidad de actuar antes de que ocurra el desastre: “Deberíamos estar un paso adelante”, comenta.

La geografía también influye

Los especialistas en seguridad acuática han señalado que la formación de la costa en la zona de la escollera contribuyó a la magnitud de las olas que golpearon a los bañistas. La falta de espacio para que el agua se disipe provocó una “corriente de retorno”, arrasando con quienes estaban en su camino. Las intervenciones rápidas de los guardavidas evitaron que la tragedia fuese aún mayor.

Recomendaciones para disfrutar del mar con seguridad