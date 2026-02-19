Shia LaBeouf, acusado de insultos homofóbicos a un hombre queer antes de su arresto en Nueva Orleans

La estrella de Hollywood Shia LaBeouf se encuentra en el centro de un escándalo tras ser acusado de agredir a dos hombres, uno de ellos queer y el otro vestido de drag, en un bar de Nueva Orleans durante las festividades de Mardi Gras.

De acuerdo con los testigos, LaBeouf, reconocido por su papel en la saga de *Transformers*, se volvió violento en un establecimiento de Marigny, donde presuntamente lanzó insultos homofóbicos mientras intentaba agredir a sus víctimas. Jeffrey Damnit, uno de los afectados, compartió una grabación que muestra al actor abrazado a un vehículo de emergencia, en la que repite despectivamente: «Faggot».

Detalles del Incidente

Damnit, quien llevaba maquillaje durante las celebraciones, afirmó que LaBeouf se acercó a él gritando insultos. «Sigue llamándome así», respondió el afectado en la grabación. Nathan Thomas Reed, el segundo hombre agredido, confirmó que también fue objeto de comentarios homofóbicos.

Arresto y Reacción de las Autoridades

La policía local detuvo a LaBeouf tras la denuncia de los agredidos. Un informe policial señala que el actor se quejaba de haber sido encarcelado por «estos faggots», lo que refleja un clima complicado para la comunidad LGBTQ+ en EE. UU. En un contexto ya tenso para estas comunidades, el presidente del New Orleans Pride Center, Kyle DeVries, enfatizó la preocupación por normalizar el lenguaje dañino en el estatus de celebridad.

El Comportamiento del Actor Tras su Liberación

Horas después de ser liberado, LaBeouf fue visto celebrando en Bourbon Street, luciendo collares de Mardi Gras y compartiendo su entusiasmo con un reportero. “Mardi Gras es increíble”, exclamó, mostrando poco remordimiento por el incidente.

Impacto en la Comunidad y Reacciones

Damnit, quien se ha convertido en una voz activa tras el ataque, expresó su frustración por la rapidez de la liberación de LaBeouf. Su abogado, Michael Kennedy, también criticó la falta de mención a los insultos homofóbicos en los documentos oficiales, sugiriendo que la situación refleja un doble estándar para los famosos.

Contexto y Consecuencias Futuros

Shia LaBeouf tiene un historial complicado, incluyendo demandas por agresión y su lucha con adicciones. Su próxima audiencia está programada para el 19 de marzo, y mientras tanto, la comunidad espera respuestas sobre la seguridad y la responsabilidad en el entorno laboral de los actores.

La situación ha reavivado el debate sobre el impacto de la cultura de la celebridad y el lenguaje de odio en la sociedad contemporánea. El caso de LaBeouf podría tener repercusiones significativas no solo para él, sino también para la percepción de conducta dentro de la industria del entretenimiento.