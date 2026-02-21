Siete turistas chinos mueren ahogados tras caer su auto en el hielo en Rusia

Un grupo de turistas enfrenta una tragedia desgarradora en Rusia, donde un paseo invernal se convirtió en una pesadilla mortal.

El pasado sábado, siete personas fallecieron en Rusia tras el accidente de un automóvil que se hundió en las heladas aguas del Lago Baikal, en la región siberiana. Las víctimas, todas turistas de China, vivieron un momento de terror cuando el vehículo se precipitó al agua.

Detalles del Accidente

Según medios locales, el auto transitaba sobre el hielo fuera de la ruta oficial. En un momento dado, una grieta en una zona de hielo delgado provocó que el vehículo cayera, hundiéndose a una profundidad aproximada de 18 metros.

Superviviente y Operativo de Rescate

De los viajeros, solo un turista logró escapar y ya ha prestado declaración a los investigadores. Las víctimas incluyen a una pareja y su hijo de 14 años, quienes junto al conductor, perdieron la vida en este trágico suceso.

Investigación en Curso

Equipos de buzos están trabajando en la zona del accidente y se ha confirmado que los cuerpos de todos los fallecidos han sido localizados. Las autoridades han iniciado una investigación criminal, centrada en el incumplimiento de normativas de seguridad en la prestación de servicios turísticos.

Lago Baikal: Un Destino Turístico Peligroso

Durante los meses invernales, el Lago Baikal se convierte en un popular destino turístico, atrayendo a visitantes que buscan excursiones y aventuras sobre el hielo. Sin embargo, expertos advierten que la espesor del hielo varía considerablemente debido a factores como el viento, las corrientes y los cambios de temperatura.