Sin alimentación ni hidratación

Urgente: Gendarme Argentino en Huelga de Hambre en Venezuela

Una nueva crisis se desata en El Rodeo I, la prisión venezolana, donde un gendarme argentino y más de 200 presos políticos han comenzado una huelga de hambre exigiendo su liberación.

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme detenido, Nahuel Gallo, confirmó la alarmante situación a través de redes sociales, denunciando las condiciones inhumanas que enfrentan los prisioneros. Con un mensaje emotivo, exigió la intervención de organismos internacionales para asegurar la salud de su pareja y los demás detenidos.

Detalles de la Huelga de Hambre

Según fuentes cercanas, Nahuel Gallo se encuentra entre un grupo de más de 213 reclusos que han decidido iniciar esta protesta extrema. De ellos, 81 solo consumen agua para evitar la deshidratación, mientras que otros 132 han dejado de alimentarse por completo, aumentando el riesgo para su salud. María Alexandra enfatizó que su pareja corre un grave peligro, y solicita asistencia consular y la visita de la Cruz Roja internacional.

El Contexto del Arresto

Nahuel Gallo ha permanecido incomunicado desde su detención el 8 de diciembre de 2024, en la frontera entre Venezuela y Colombia. Según reportes, fue arrestado sin pruebas legales claras y enfrenta acusaciones de «actividades terroristas», lo que ha sido refutado por organismos de derechos humanos y el gobierno argentino.

Reacciones Internacionales y Movimientos Diplomáticos

La situación se complica aún más debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. Con la actual administración de Javier Milei enfrentando un contexto internacional adverso, el gobierno argentino se ve limitado en las gestiones que puede realizar para liberar a Gallo y otros detenidos.

Iniciativas de Negociación

Recientemente, se han planteado discusiones sobre una posible reactivación de la operación de la empresa Impsa en Venezuela, con miras a un intercambio que podría incluir la liberación de rehenes. Expertos sugieren que el gobierno argentino debe aplicar presión directamente sobre las autoridades venezolanas para facilitar el regreso de Gallo.

La Lucha Continua

Mientras los familiares de los prisioneros esperan una pronta respuesta, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación. La comunidad internacional observa de cerca esta crisis, esperanzada en que las acciones diplomáticas puedan traer resultados positivos.