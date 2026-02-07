Sin solución rápida a la escasez de chips de memoria

La escasez de memoria RAM está afectando gravemente a fabricantes y usuarios finales, mientras Intel toma medidas para contrarrestar el dominio de Samsung, SK Hynix y Micron en el mercado.

El aumento de la demanda en el sector de la inteligencia artificial generativa generó una crisis en el suministro de memoria RAM, que Intel asegura no se resolverá en el corto plazo. A medida que los grandes jugadores de la industria concentran su producción, la escasez se agudiza.

Causas de la Escasez de Memoria RAM

La creciente demanda de chips debido al auge de la inteligencia artificial ha desbordado la oferta global. Muchos fabricantes han redirigido su capacidad hacia la producción de memorias HBM para centros de datos, reduciendo así la disponibilidad de DDR5 y LPDDR5X, esenciales para computadoras y dispositivos móviles.

Impacto en el Mercado

Como resultado, los precios han aumentando drásticamente, con subidas que alcanzan hasta el 300% en ciertos segmentos. Además, un oligopolio liderado por Samsung, SK Hynix y Micron controla casi toda la producción mundial, fijando las condiciones del mercado y agravando aún más la escasez.

Intel Toma la Iniciativa

En respuesta a esta situación, Intel ha decidido diversificar su oferta para disminuir la dependencia de estos gigantes. Anunció inversiones en nuevas líneas de producción y estableció alianzas estratégicas, como la reciente colaboración con SoftBank para desarrollar una alternativa a la memoria HBM.

Nuevas Alianzas y Proyectos

A través de esta alianza, están en marcha planes para introducir chips DRAM apilados, que aunque menos potentes, podrían ofrecer una opción competitiva en términos de eficiencia y precio. Al mismo tiempo, Micron y TSMC están expandiendo sus instalaciones para aumentar la producción, mientras que Japón busca recuperar su posición en la industria tras haberla perdido frente a Corea del Sur en los años 80.

El objetivo del proyecto conjunto entre Intel y SoftBank es contar con prototipos hacia 2030, un movimiento audaz que busca desafiar el dominio surcoreano en el ámbito de la memoria.

El Rol de NVIDIA en la Crisis

Otro jugador clave en esta dinámica es NVIDIA, que demanda cada vez más memoria y obleas para mantener su liderazgo en el mercado de GPU. Su CEO, Jensen Huang, ha mantenido negociaciones con fabricantes de Taiwán y Corea del Sur para asegurar el suministro, destacando que NVIDIA es actualmente la principal consumidora de HBM.

Consecuencias en Sectores Críticos

La crisis de la memoria impacta directamente en sectores como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el blockchain. La escasez de memoria NAND también ha elevado los precios de los SSD, complicando aún más la situación tanto para fabricantes como para usuarios finales.

Para quienes planean armar una nueva PC, la realidad es desalentadora. Obtener 32 GB de RAM se ha convertido en un lujo, reflejando cómo la crisis ha transformado el paisaje tecnológico.