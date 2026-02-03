Solo el 13% de los estudiantes de grado 11 está listo para la educación superior y el trabajo

Alarmante Informe Revela Desigualdades en la Educación Media en Colombia

El reciente análisis de la educación media en Colombia muestra una preocupante realidad: de cada 100 estudiantes que inician la primaria, solo 55 logran terminar su carrera en el nivel medio.

Un estudio elaborado por expertos del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad ICESI, junto a investigadores de otras universidades, destaca la alarmante tendencia en la educación media colombiana, donde solo 13 de cada 100 jóvenes egresan con las competencias necesarias para enfrentar el futuro laboral y académico.

Un Panorama Desalentador

Según el informe titulado «Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia», elaborado por Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, entre otros, el 23% de los estudiantes que alcanzan el grado 11° logran dar cumplimiento a las competencias esenciales en áreas como matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y sociales. Estas estadísticas son preocupantes, especialmente en un país donde completar la educación media es clave para acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los jóvenes no están bien preparados para dar este salto.

Diferencias Regionales Notables

La desigualdad en el sistema educativo es notable. En municipios como Envigado y Sabaneta, el 40% de los estudiantes logran finalizar con éxito sus estudios y alcanzar niveles satisfactorios. En contraste, regiones como Chocó y Vichada presentan cifras alarmantes, donde apenas 1 de cada 100 estudiantes logra el mismo resultado. Estos datos reflejan no solo deficiencias en el sistema educativo, sino también las históricas dificultades de desarrollo que enfrentan estas comunidades. “La inacción frente a la educación media se traduce en menor productividad y crecimiento estancado” afirman los autores del informe.

Implicaciones Económicas de la Falta de Educación

La investigación resalta que los jóvenes que completan su educación media tienen una probabilidad 20% mayor de obtener un salario superior. Además, quienes acceden a la educación superior pueden ver sus ingresos duplicados en comparación con aquellos que solo llegan a primer grado. Este panorama demuestra que las repercusiones de no abordar estas brechas educativas son amplias y complejas. La finalización de la educación media no solo afecta el presente, sino que incide directamente en el futuro social y económico del país.

Una Llamada a la Acción en Políticas Educativas

A pesar de que la educación es un tema recurrente en las campañas políticas, el informe indica que los planes actuales no abordan de manera efectiva las deficiencias en la cobertura y calidad educativa. Se requiere un compromiso serio para integrar propuestas intermedias que aseguren la formación integral de los jóvenes. Es fundamental que las políticas públicas no solo se centren en acceder a la educación superior, sino que también trabajen desde niveles más iniciales para asegurar que todos los estudiantes cuenten con las competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional.

El Desafío por un Futuro Educativo Sostenible