Sospechoso fallece en tiroteo con la Policía durante fiesta en Esteban Echeverría

En un violento episodio ocurrido en 9 de Abril, Esteban Echeverría, un tiroteo dejó un saldo trágico: un muerto y dos detenidos, luego de que la Policía Bonaerense interceptara lo que parecía ser una festiva pool party que ocultaba un oscuro trasfondo delictivo.

El Enfrentamiento que Conmocionó a la Comunidad

El incidente se desató cuando la Policía, alertada por la presencia de sospechosos vinculados a una banda de robos de autos, realizó un allanamiento en una quinta. Durante la irrupción, se desató un tiroteo que resultó en la muerte de Diego Ezequiel López, un joven de 23 años con un extenso prontuario delictivo.

Identificación del Fallecido: Diego Ezequiel López

López, oriundo de Lavallol, presentaba múltiples antecedentes penales, incluida una orden de captura desde septiembre de 2022, emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. Había estado detenido anteriormente por infracciones a la ley de drogas y robo armado.

Los Hechos Precedentes

Su vida delictiva tuvo varios episodios previos, incluyendo una detención en 2024 en relación a un violento asalto contra un cardiólogo. Durante ese operativo, López fue encontrado junto a otros sospechosos en un vehículo implicado en el crimen.

El Tiroteo en la Quinta

La policía llegó a la vivienda en medio de lo que sus moradores pensaban que era una celebración. Al entrar, se encontraron con López armado en una habitación. Los agentes encontraron y requisaron el arma, que resultó ser robada. Videos del interior de la casa capturaron el momento exacto en que López abrió fuego desde la ventana, intentando escapar tras el intercambio de disparos.

Consecuencias del Enfrentamiento

En medio del tiroteo, López sufrió heridas fatales en la cabeza y el pecho, lo que provocó su muerte poco después. Además, dos hombres, Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, fueron detenidos en el mismo operativo y enfrentan cargos en relación a la banda de asaltantes.

Intervención de Gendarmería Nacional

La Unidad Funcional de Instrucción N°3 descentralizada de Esteban Echeverría ha ordenado la intervención de Gendarmería para las pericias en la vivienda, ya que el caso ha despertado un gran interés público debido a la naturaleza violenta del suceso.