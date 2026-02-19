Starlink lanza su propio teléfono satelital

¡Elon Musk está por revolucionar la conectividad! Un vistazo al Starlink Phone

El icónico empresario Elon Musk está desarrollando el Starlink Phone, un dispositivo que promete transformar la manera en que nos conectamos a Internet, ¿te imaginas un smartphone con acceso satelital directo?

Nueva era en la conectividad: el Starlink Phone

Este innovador teléfono inteligente, diseñado por SpaceX, busca superar las limitaciones de las redes terrestres y ofrecer cobertura en las zonas más remotas del planeta. La tecnología que impulsa esta iniciativa es conocida como «direct-to-cell», que convierte el cielo en una red accesible para dispositivos regulares.

Características del dispositivo

Se espera que el Starlink Phone funcione como un smartphone habitual, pero con la ventaja de conectividad satelital directa. Esto significa que los usuarios podrán comunicarse con la constelación de satélites Starlink sin necesidad de antenas externas ni puntos de acceso WiFi. La posibilidad de enviar mensajes, compartir ubicaciones e incluso realizar llamadas sería factible directamente a través de los satélites de SpaceX.

Un desafío para las grandes operadoras

Aunque aún no se han revelado imágenes del dispositivo, se cree que podría ser más que un simple teléfono, posicionándose como una plataforma para conectividad satelital directa que competirá frontalmente con las principales compañías de telecomunicaciones.

Impulsando la competencia en Argentina

La llegada del Starlink Phone a países como Argentina podría intensificar la competencia con operadoras locales como Claro, Movistar y Personal. Se anticipa que esta nueva opción en el mercado generará presión sobre aspectos cruciales como precios, cobertura y alianzas en el sector.

Por último, algunos modelos recientes de Apple, Google y Samsung ya están habilitados para utilizar esta función en planes seleccionados, anticipando una integración más amplia del Starlink Phone en el ecosistema tecnológico. ¡El futuro de la conectividad se asoma en el horizonte!