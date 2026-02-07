¿Subirá o bajará? Lo que dicen los expertos

La criptomoneda líder revive, superando los 70.000 dólares tras meses en declive. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es este un giro definitivo o solo una pausa temporaria?

En las últimas 24 horas, Bitcoin ha experimentado un repunte significativo, alcanzando la marca de los 70.000 dólares después de tocar mínimos de 15 meses cerca de los 60.000 dólares. Este movimiento ofrece un respiro al mercado, pero plantea dudas entre traders e inversores sobre la sostenibilidad de esta recuperación. ¿Estamos ante un rebote sólido o simplemente enfrente de una pausa dentro de una tendencia bajista más amplia?

El incremento del 11% desde los mínimos recientes se produce en un contexto de volatilidad, una de las más severas del año en el mercado de derivados, que estuvo marcada por liquidaciones masivas y una fuerte contracción de apalancamiento. Esta caída arrastró a Bitcoin hasta los 59.000 dólares, eliminando numerosas ganancias recuperadas en el ciclo alcista previo.

Liquidaciones y Oportunidades de Compra

Datos de CoinGlass revelan que en solo 24 horas se registraron casi 2.600 millones de dólares en liquidaciones, siendo 1.100 millones solo de Bitcoin. Este ajuste del mercado elimina el exceso de apalancamiento, creando un entorno que puede favorecer un rebote a corto plazo. Este tipo de movimientos a menudo atraen a compradores tácticos dispuestos a asumir riesgos tras una caída significativa.

Factores Clave Detrás del Rebote

Uno de los motores de esta reciente subida es la creciente demanda institucional. El fondo SAFU de Binance adquirió aproximadamente 3.600 BTC por cerca de 250 millones de dólares, marcando un paso hacia un plan más ambicioso de convertir 1.000 millones de dólares en reservas en Bitcoin en un plazo de 30 días.

Además, algunos ETF de Bitcoin en los EE. UU. están mostrando signos de compra selectiva, a pesar de que los flujos netos todavía siguen siendo bajos. La atención de los traders se centra ahora en la franja entre 58.000 y 62.000 dólares, considerada una crucial línea de defensa técnica.

La Línea de Defensa Técnica

El analista Rodrigo Mansilla destaca que el nivel de 58.000 dólares coincide con la media móvil simple de 200 días y se encuentra próximo a la media móvil de 200 semanas, ambos indicadores que históricamente actúan como soporte en ciclos bajistas. Esta implicación genera un ambiente de cautela, que se ve reforzado por la reciente actividad de compra masiva.

Perspectivas de Movimiento Futuros

Los analistas han planteado escenarios mixtos para Bitcoin. Iván Bolé advierte que los niveles de 52.000 y 49.000 dólares podrían ser objetivos si la tendencia bajista persiste. A su vez, expresó que el tiempo juega en contra de una posible recuperación a corto plazo.

A pesar de la reciente recuperación, prevé una leve resistencia durante el fin de semana, comparando la actividad a la congestión de tráfico en enero. Sin embargo, también aporta una visión optimista, sugiriendo que la fase correctiva podría estar acercándose a su fin, aunque el camino hacia una tendencia alcista no está asegurado.

Factores Macroeconómicos y el Mercado de Opciones

El contexto macroeconómico actual añade otra capa de incertidumbre. Reportes recientes sobre un mercado laboral débil en EE. UU. y despidos en aumento crean un entorno de desaceleración. Esto también ha afectado otros activos, incluidos los metales preciosos, que están igualmente bajo presión.

El análisis del mercado de opciones revela una escasa probabilidad de que Bitcoin alcance los 90.000 dólares hacia marzo, mientras que la posibilidad de una caída adicional hacia la marca de 50.000 dólares ha aumentado. Este desbalance sugiere que muchos ven el repunte como una corrección técnica, más que como el inicio de un nuevo ciclo alcista.

El Futuro de Bitcoin: Rebote o Cambio de Tendencia

Aunque los últimos movimientos en Bitcoin han mostrado fuerza técnica, la fragilidad del contexto macroeconómico y el sentimiento del mercado hacen que sus perspectivas sean inciertas. Sin un catalizador claro que respalde una recuperación sostenida, el riesgo de que el rebote sea temporal persiste.