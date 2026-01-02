Suiza decreta cinco días de luto tras incendio mortal que dejó 40 víctimas en un complejo turístico

Tragedia en Suiza: Incendio devastador en un bar deja al menos 40 muertos

Un incendio desatado en una concurrida fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation de Crans-Montana conmovió a Suiza, dejando un saldo trágico de al menos 40 personas fallecidas y 115 heridas.

El presidente suizo, Guy Parmelin, anunció un luto nacional de cinco días, describiendo el evento como una de las tragedias más impactantes en la historia del país. “Vimos la pérdida de muchas vidas jóvenes, truncadas en un instante”, lamentó.

Detalles del Incendio

El fuego comenzó a la 1:30 a.m. de la madrugada, aunque aún se desconocen las causas exactas del fuego. Testigos mencionan que pudo haber comenzado por el uso de bengalas en botellas de champagne. Dos mujeres relataron que un bartender salió con una empleada en llamas, mientras las llamas rápidamente invadían el techo y se propagaban por el bullicioso sótano lleno de jóvenes celebrando.

A medida que el caos se desató, algunos intentaron escapar por una estrecha escalera, lo que resultó en una afluencia peligrosa. La policía suiza advirtió que la identificación de las víctimas podría tomar días o incluso semanas.

Investigación en Curso

Beatrice Pilloud, fiscal del cantón, indicó que se han movilizado recursos significativos para asegurar la identificación de los fallecidos y el regreso de sus cuerpos a las familias. Aunque no se pueden hacer comentarios sobre las posibles causas, se investiga si el local cumplía con las normativas de seguridad y si había suficientes salidas de emergencia.

Vigilias y Reacciones de la Comunidad

En respuesta a la tragedia, cientos de personas se reunieron en vigilias, depositando flores y encendiendo velas en memoria de las víctimas. Muchos asistentes conocían a personas que estaban presentes esa noche y que aún no han sido localizadas.

Ulysse Brozzo, un joven instructor de esquí, compartió que varios de sus amigos se encontraban en el bar durante el incidente. “Es una tragedia total”, expresó, añadiendo que la sala alojaba un gran número de personas.

Impacto Internacional y Cuidados Médicos

Los heridos fueron trasladados a hospitales en Sion, Lausanne, Ginebra y Zúrich, e incluso se enviaron a centros en países vecinos. Autoridades de Italia y Francia confirmaron que ciudadanos de sus países se encuentran entre los desaparecidos y heridos.

Crans-Montana, una popular estación de esquí, se destaca por su oferta de lujo y atrae a turistas de toda Europa. Este pueblo, que alberga a unos 10,000 habitantes, se enfrenta ahora a una de sus crisis más conmovedoras.

Con prevenciones para evitar que la situación médica se sature aún más, las autoridades piden a los visitantes ser cautelosos mientras la comunidad busca sanarse de esta enorme pérdida.