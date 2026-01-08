jueves, enero 8, 2026
Supercopa de España: Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en vivo

Diego Simeone Confirma su Once Titular: Argentos en la Cancha y Ausencias Notables

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, optó por su formación habitual, destacando la presencia de los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone en el once inicial. Sin embargo, la convocatoria se vio afectada por la baja de Nicolás González, quien no podrá participar debido a una lesión muscular.

Formación del Atlético de Madrid:

Jan Oblak; Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher, Koke (c), Álex Baena; Giuliano Simeone, Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

El Desafío de Xabi Alonso Sin Mbappé

Por otro lado, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, apostará por Gonzalo García en la línea ofensiva, dada la ausencia de Kylian Mbappé por una lesión en la rodilla. En el banquillo, Franco Mastantuono espera su oportunidad de ingresar al juego.

Formación del Real Madrid:

Thibaut Courtois; Federico Valverde (c), Raúl Asensio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior y Gonzalo García.

