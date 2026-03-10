Superó un cáncer incurable y se proclamó subcampeona de Europa

Loida Zabala, la valiente levantadora de potencia adaptada, se ha convertido en un símbolo de resiliencia después de ser diagnosticada con cáncer. A pesar de los retos, sigue brillando en el deporte y cosechando logros sorprendentes.

Loida Zabala, atleta española de 38 años, ha hecho vibrar al mundo del deporte con su increíble historia. Compitió en levantamiento de potencia adaptado y ha acumulado múltiples medallas en las Paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Sin embargo, su vida dio un giro desafiante cuando recibió un diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis en varios órganos vitales.

El apoyo fundamental de su entrenador, Óscar Sánchez

Superando Obstáculos

A pesar de los embates de la enfermedad, Loida decidió luchar con todas sus fuerzas. Con una sorprendente fortaleza, continuó entrenando y compitiendo, motivada por su amor por el deporte. Aunque el cáncer impactó significativamente su rutina, su espíritu indomable no se rindió.

Triunfo en Europa

El pasado domingo, Loida se alzó como subcampeona de Europa en halterofilia paralímpica, un evento que tuvo lugar en Tiflis, Georgia. Compitiendo en la categoría de 73 kilos, levantó 105 kilos con asombrosa determinación.

Adaptándose a Nuevos Retos

Con una trayectoria como veinte veces campeona de España, tuvo que adaptarse a una nueva categoría debido a su tratamiento oncológico, que alteró su peso. A pesar de haber competido en categorías más ligeras en el pasado, su perseverancia brilla con fuerza.

Loida Zabala se coronó subcampeona en Europa en halterofilia paralímpica



Reflexiones de una Campeona

Tras su triunfo, Zabala compartió su felicidad en redes sociales, enfatizando: “¡Los sueños se cumplen! Y algunos parecen imposibles. No esperaba estar tan arriba en la lista tras mi diagnóstico”. Sus palabras reflejan la lucha de un alma guerrera que nunca se rinde.

El Apoyo Incondicional de su Entrenador

Óscar Sánchez, su entrenador, elogiando su entrega, manifestó: “Esta medalla tiene un valor especial, ya que llega en un momento complicado. Aun así, cada día entrena con la mentalidad de una campeona”.

Un Diagnóstico que Cambió Todo

Loida fue diagnosticada el 28 de octubre de 2023 tras una parálisis temporal en su brazo. Los exámenes revelaron la impactante realidad de su enfermedad, llevándola a vivir una montaña rusa de emociones y desafíos constantes.

Aceptando la Realidad

En una emotiva entrevista, la atleta compartió cómo ha lidiado con su enfermedad. “He aceptado que tengo un cáncer incurable, lo que me duele es que mi familia no lo acepta”, confesó, tocando el corazón de quienes la siguen.

La historia de vida de Loida Zabala



El Legado de una Luchadora

Con una determinación contagiante, Loida invita a todos a enfocarse en sus sueños. “Si la gente se centra en algo que le gusta, el resto queda en segundo plano”, comparte, inspirándonos a nunca rendirnos frente a las adversidades de la vida.