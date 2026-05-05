Tarifas de limpieza: ¿Cuánto cuesta la hora de servicio doméstico en mayo 2026?

Empleadas Domésticas: ¿Cuánto Vale la Hora de Limpieza en Mayo 2026?

Las trabajadoras del hogar aguardan una actualización de su salario en una reunión clave programada entre su sindicato y la Secretaría de Trabajo.

Hasta que se defina una nueva pauta salarial, los montos vigentes se basan en el último acuerdo firmado, que incluyó incrementos hasta marzo pasado. Así, se pueden calcular los precios actuales de la hora de limpieza en mayo de 2026.

Salarios Vigentes para Empleadas Domésticas

Las remuneraciones básicas por horas son fundamentales para entender el actual panorama salarial. A continuación, los montos establecidos en el reciente acuerdo:

El valor mínimo por hora para las empleadas domésticas

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Detalles de la Grilla Salarial

Categoría Salarios básicos por hora Tareas Generales (con retiro) $3348,37 Tareas Generales (sin retiro) $3599,86

Registro de Trabajadores en ARCA

Es esencial formalizar la relación laboral con el registro en ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos). Todos los empleadores deben inscribir a su personal, sin importar la cantidad de horas trabajadas o la modalidad.

Para realizar el registro de manera virtual, los empleadores deben: